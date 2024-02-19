Детский сад построят на улице Колпакова в Мытищах в 2024 году

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Сейчас на объекте трудятся более 70 человек. Работы по фасаду выполнены на 90%, также почти закончена внутренняя отделка помещений. Сейчас строители занимаются сборкой мебели и оборудованием пищеблока.

На территории также оборудованы 10 групповых площадок и установлены игровые элементы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».