Детский сад построили в поселке Андреевка под Солнечногорском

Как пояснили в ведомстве, для детей обустроили просторные игровые и спальни, музыкальный и физкультурные залы, помещения для занятий для кружков, просторную столовую, а также кабинеты логопеда и врача.

Детский сад рассчитан на девять групп, всего - 170 воспитанников.

Кроме того, благоустроили прилегающую территорию - установили теневые навесы, построили игровые и спортивные комплексы, а для родителей воспитанников у входа в детский сад организовали парковку.