Детский сад построили в микрорайоне Красная Горка в Люберцах

Читайте нас в:

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, в детском саду смогут заниматься дети от трех до семи лет. Для них будут доступны музыкальный и физкультурный залы, кружковые, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок, медблок и другие помещения. Здание доступно для маломобильных жителей, а на его территории благоустроили прогулочную зону, места для игр и отдыха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».