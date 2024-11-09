Детский сад после капремонта открыли в поселке Селятино в Наро-Фоминске

В этом году Бронницкому ювелирному заводу исполнилось 100 лет. На предприятии трудятся более 300 человек, среди них много династий: работники передают профессию по наследству.

Свыше 300 человек работают на предприятии, многие из них трудятся целыми семьями и передают профессию по наследству.

Максим и Яна - молодая династия Бронницкого ювелирного завода. Пара познакомилась на работе, их общий стаж на предприятии на двоих составляет более 40 лет. Яна отвечает за бюджет, он за развитие предприятия. В браке супруги уже 10 лет, воспитывают дочь Арину.

«Мы восемь лет вместе работали, присматривались к друг другу. Так сложилась судьба, что мы нашли друг друга и мы очень счастливы вместе. Именно на заводе познакомились», - поделилась начальник отдела планирования и бюджетирования Бронницкого ювелирного завода Яна Богданова.

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Группа местных мастеров создала артель «Изумруд» 30 декабря 1924 года. С этого момента началась история Бронницкого ювелирного завода, который отметил в этом году 100-летний юбилей.

Изделия мастеров предприятия получали призы и медали на всесоюзных и республиканских выставках и ярмарках. А в 1937 году в Париже цепочки сложных видов плетения отметили золотыми медалями. Сегодня на Бронницком ювелирном заводе мастера разрабатывают новые виды узоров для колье, браслетов и цепей.

«Мы, конечно, гордимся своим положением, своим отношением к заводу и гордимся, что мы здесь можем реализовать все те интересные и полезные идеи, которые будут интересны для предприятия», - подчеркнул директор по развитию Бронницкого ювелирного завода Максим Блудов.