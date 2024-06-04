Детский сад открылся после капитального ремонта в Павлово-Посадском округе

Начиная с марта, по инициативе Министерства имущественных отношений Московской области, проводятся традиционные встречи с дачниками и членами садоводческих товариществ. В этих мероприятиях участвуют представители ведомства, областного БТИ МОБТИ, Росреестра, налоговой службы и других профильных структур.

Согласно заявлению министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, с начала марта выездные встречи состоялись в почти 30 городских округах Подмосковья, охватив 898 тысяч дачников в 9,7 тысячах СНТ.

Планируется, что до осени будут охвачены все муниципальные образования. В рамках этих встреч обсуждаются различные вопросы, такие как изменения в земельном законодательстве, особенности регистрации недвижимости по программе «дачная амнистия», вопросы налогообложения недвижимости и перехода электросетевого хозяйства и газификации для СНТ.

В 2022 году была принята государственная программа «Национальная система пространственных данных», которая предусматривает обновление данных единого государственного реестра недвижимости. С 2023 по 2027 годы планируется провести проверку информации о недвижимости, удалить устаревшие данные и внести сведения о правах, не указанных в ЕГРН, но подтвержденных соответствующими документами.

Всего планируется установить правообладателей примерно 300 тысяч земельных участков и около 200 тысяч садовых домов и хозяйственных построек.

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