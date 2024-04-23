23 апреля 2024, 14:33

Детский сад открыли в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе

Группа "Самолет"
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Детский сад в ЖК «Горки Парк» Ленинского городского округа ввели в эксплуатацию. Разрешение получила группа компаний «Самолет». Учреждение способно принять 350 детей и построено в рамках общего плана развития территории.

Трехэтажное здание детского сада общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров сочетает в себе 15 групповых помещений со всеми удобствами, включая спальни, буфет, раздевалки, санузлы и игровую комнату. Для музыкальных и физкультурных занятий предусмотрены отдельные помещения, а медицинская помощь будет оказываться в специально оборудованном кабинете. Также в здании есть столовая, кабинеты логопеда и психолога. Для удобства родителей на первом этаже устроен зал ожидания.

Территория вокруг детского сада обустроена и озеленена. В игровой зоне предусмотрено 15 индивидуальных площадок для прогулок детей, оснащенных современным игровым оборудованием и теневыми навесами.

ЖК «Горки Парк» расположен в Ленинском городском округе, рядом с поселком Коробово. В рамках проекта также планируется построить полноценную социальную инфраструктуру, включая три школы для 3,7 тысячи учеников, шесть детских садов для 1,8 тысячи детей, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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Дети Детские сады Ленинский округ
23 апреля 2024, 15:28
Первенство Подмосковья по пауэрлифтингу прошло в Мытищах
Unsplash
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Первенство по пауэрлифтингу прошло в городском округе Мытищи. Спортсмены из Воскресенска показали отличные результаты и завоевали несколько призовых мест.

Среди девушек первое место заняла Кира Козлова, подняв вес в 222,5 килограмма при личном весе всего в 53 килограмма. В категории юношей до 14 лет до 59 килограмм первенство досталось Дмитрию Коновалову, который смог поднять 217,5 килограмма, а среди 18-летних юношей в категории до 83 килограмм лучшим стал Илья Посохин, достигнувший результата в 450 килограмм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Воскресенск
23 апреля 2024, 15:27
Еще 50 миллионов рублей выплатили в Подмосковье по соцконтрактам
Медиасток.рф
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Социальный контракт является мерой поддержки, направленной на помощь гражданам в преодолении трудных ситуаций или открытии собственного бизнеса. Выплаты по таким контрактам могут достигать 350 тысяч рублей, а общая сумма выделенных средств с начала года составляет почти 50 млн рублей.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева сообщила о заключении примерно 300 социальных контрактов в этом году, половина из которых связана с открытием собственного бизнеса.

Один из примеров успешного использования социального контракта - это Юрий Бурлаков из Егорьевска, который получил финансовую поддержку для осуществления своей мечты о запуске столярной мастерской. Приобретенный за счет государственных средств фрезерный станок позволил ему создавать изделия из ценных пород древесины.

Министерство социального развития Подмосковья уточнило, что размер выплат по социальному контракту варьируется от 60 до 350 тысяч рублей в зависимости от поставленных задач. Людмила Болатаева добавила, что в региональном бюджете выделено более 210 млн рублей для поддержки данной программы.

Оформить социальный контракт возможно онлайн через портал госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес
23 апреля 2024, 15:24
Памятник ветерану Марьяну Курашевичу установят в Ногинске
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Депутаты Богородского округа единогласно поддержали вопрос об установке памятного знака ветерану Марьяну Курашевичу. Его откроют в Ногинске 8 мая.

Марьян Иванович Курашевич родился 2 февраля 1935 года в Белоруссии. В 1952-м он поступил в Харьковское военное авиационное училище. Первое офицерское звание ему присвоили в 1955 году по приказу министра обороны СССР, легендарного маршала Георгия Жукова. В 1961 году Марьяна Курашевича отправили на переподготовку в Монинскую военно-воздушную академию.

Службу Марьян Иванович закончил в 1988 году в звании полковника. Среди всех заслуженных наград он особенно ценил медали «За боевые заслуги» и «За воинскую доблесть».

В 1995 году Марьян Иванович переехал с семьей на постоянное место жительства в Ногинск.

«Марьяна Ивановича знали и ценили не только как опытного, талантливого, работоспособного руководителя, профессионала своего дела, но и как надежного, верного друга, всегда готового прийти на помощь», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

С июля 2013 года Марьян Иванович возглавлял местный совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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Ветераны Памятники Богородский
23 апреля 2024, 15:22
Досрочный период сдачи ОГЭ начался в Подмосковье
Министерство образования МО
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Досрочный период проведения итоговой аттестации девятиклассников стартовал в Подмосковье. Четыре человека из Красногорска, Балашихи, Звездного Городка и Лосино-Петровского написали экзамен по математике.

Пункты приема экзаменов организовали в Красногорске и Лосино-Петровском. Экзамен по математике длился 3 часа 55 минут. Результаты ОГЭ станут известны не позднее 6 мая на сайте.

Напомним, для участников аттестации, которые не смогли посетить экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни - 13 и 18 мая. Следующий досрочный экзамен по русскому языку пройдет 26 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений Московской области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

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Школьники Экзамены

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