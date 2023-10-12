Детский сад на Вокзальной улице в Подольске построят к 2024 году

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Как рассказали в Главгосстройнадзоре, рабочие уже устроили фундамент и несущие конструкции здания, сейчас они монтируют кровлю, ограждения, коммуникации и проводят отделку помещений.

Площадь здания превысит 3,6 тысячи квадратных метра. Там обустроят групповые, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, медблок и пищеблок. На территории разместят теневые навесы, места для игр и занятий спортом.

Часть детей пойдут в учреждение из соседних, что позволит разгрузить их и сократить очереди.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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