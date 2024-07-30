Детский сад на улице Борисова в Лобне построят к 25 августа

С начала 2024 года урологи Дубненской больницы провели свыше 100 высокотехнологичных операций. В работе медики используют современное оборудование и передовые методы лечения.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов рассказал, что под руководством заведующего в урологическом отделении работает команда профессионалов. Они оказывают помощь пациентам в экстренном и плановом порядке, но всегда на высоком уровне.

Недавно в поликлинику обратился пациент с жалобами на боли, затрудненное и учащенное мочеиспускание. В ходе диагностики уролог выявил воспаление из-за рубцовых сужений в области уретры и шейки мочевого пузыря.

«Для оперативного лечения заболеваний урологического профиля применяем инновационные методы. Один из них - лазерная вапоризация: термооптическое воздействие на патологическую ткань. После рассечения рубцов восстановили пациенту просвет для самостоятельного мочеиспускания. Через сутки мужчина был уже выписан домой в удовлетворительном состоянии», - сообщил заведующий урологическим отделением Виктор Викулов.

Он отметил, что преимуществами малоинвазивных операций являются быстрое восстановление и низкая вероятность рецидивов.

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