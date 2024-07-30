Детский сад на улице Борисова в Лобне построят к 25 августа
«Замороженный» инвестором в 2017 году детский сад на улице Борисова в Лобне построят к 25 августа. Подрядчики уже приступили к благоустройству территории.
Общая строительная готовность здания детского сада на улице Борисова в Лобне достигла 60%.
Сейчас на площадке трудятся 54 рабочих и три единицы техники. Строители монтируют инженерные сети, завершают фасадные работы и финишную отделку помещений.
Трехэтажный детский сад площадью в одну тысячу квадратных метров вместит 100 детей. Здесь будут заниматься пять групп детей в возрасте от трех до семи лет. В саду обустроят музыкальный и физкультурный залы, оборудуют медкабинет, пищеблок и помещения охраны.
В 2024 году детсад включили в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», тогда же возобновили его строительство. По информации от Министерства строительства, сад построят к 25 августа.
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