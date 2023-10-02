Детский сад на улице Борисова в Лобне достроят в 2024 году

Читайте нас в:

Новый детский сад будет рассчитан на 100 мест. Ранее инвестор остановил строительные работы в 2017 году. Для их завершения объект включили в госпрограмму.

Сейчас в здании установили охрану, выполнили ремонт ограждения, а строительную площадку передали подрядчику. Там выполняются инженерно-геодезические изыскания, работы по осушению подвала и проверке прочности бетона несущих конструкций.

Кроме того, по замечаниям Министерства образования Московской области специалисты внесут коррективы в планировочные решения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».