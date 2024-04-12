Детский сад на Школьной улице в Щелкове достроят к декабрю

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и прокурор Московской области Сергей Забатурин провели прием бизнесменов. Представители бизнеса из семи округов обратились за защитой своих прав.

Десять предпринимателей из Солнечногорска, Домодедова, Химок, Серпухова, Воскресенска, Подольска и Одинцова пожаловались на действия органов местного самоуправления, административное давление, споры с энергетическими компаниями, а также затронули другие вопросы.

«Главная задача наших совместные приемов с прокуратурой - разобрать каждое обращение, дать ему соответствующую правовую оценку и найти решение проблемы. В некоторых случаях мы применяем медиативные процедуры», - уточнил Головнев.

По словам Забатурина, совместные приемы с уполномоченным по защите прав предпринимателей позволяют выявить и устранить нарушения, которые препятствуют деятельности представителей бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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