Детский сад на 560 мест построят в Люберцах в 2025 году

Детский сад в жилом комплексе «Первый Лермонтовский» начали строить еще в 2023 году. Однако администрации пришлось в июле прошлого года расторгнуть контракт с подрядной организацией из-за медленных темпов строительства. Теперь достраивать объект будет компания «СтройТрест-22».

«С представителями подрядчика выехали на стройплощадку, согласовали дорожную карту. Работы на объекте возобновятся уже в самое ближайшее время», - пообещал Владимир Волков.

Здание будет иметь площадь 8,2 тысячи квадратных метров и рассчитано на 560 детей. В нем разместят комфортные помещения для групп, музыкальный и физкультурный залы, медицинский и пищевой блоки, а также прачечную.

Строительство планируют закончить до конца 2025 года. Новый детский сад станет одним из самых больших дошкольных учреждений в России и самым большим в Подмосковье.