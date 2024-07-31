Детский сад на 500 мест построят на Олимпийской улице в Химках

Фасады облицуют керамогранитными плитами и фиброцементными панелями, а цоколь - гранитной плиткой. Входы оформят металлическими кассетами латунного цвета. Проект включает игровые комнаты, залы для занятий, медицинский блок, пищевой блок, а также административные и технические помещения.

Прилегающую территорию также благоустроят - там появятся игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, велопарковка и места для остановки транспорта.

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии детского сада в Солнечногорске. Он будет одним из самых крупных в округе - на 320 мест - и войдет в состав образовательного комплекса школы № 4.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».