Детский сад на 500 мест построят на Олимпийской улице в Химках
Мособлархитектура одобрила проект детского сада в Химках на Олимпийской улице. Здание рассчитано на 500 детей от трех до семи лет. Министр архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко сообщил, что здание будет трехэтажным с декоративными элементами, напоминающими дома со скатными крышами.
Фасады облицуют керамогранитными плитами и фиброцементными панелями, а цоколь - гранитной плиткой. Входы оформят металлическими кассетами латунного цвета. Проект включает игровые комнаты, залы для занятий, медицинский блок, пищевой блок, а также административные и технические помещения.
Прилегающую территорию также благоустроят - там появятся игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, велопарковка и места для остановки транспорта.
Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии детского сада в Солнечногорске. Он будет одним из самых крупных в округе - на 320 мест - и войдет в состав образовательного комплекса школы № 4.
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