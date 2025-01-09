Детский сад на 360 мест откроют в Люберцах в 2025 году

В настоящее время в современном микрорайоне Люберец строятся детский сад на 360 мест, поликлиника на 540 посещений в смену и школа для 1100 детей.

По словам руководителя городского округа, проверка показала, что строители укладываются в график. Детский сад и поликлиника со встроенным постом скорой помощи будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

«Микрорайон активно прирастает населением, поэтому особое внимание уделяем развитию социальной инфраструктуры», - отметил Владимир Волков.

Ранее в ЖК «Томилино парк» были открыты две школы на 1100 и 900 мест, а также два детских сада по 360 мест.

Накануне нового года в жилом комплексе «Жулебино парк» заработала взрослая поликлиника на 100 посещений в смену. Ее услугами будут пользоваться более восьми с половиной тысяч жителей микрорайона.