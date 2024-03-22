Детский сад на 350 мест построят вблизи поселка Коробово Ленинского округа

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«Здание переменной этажности от двух до трех этажей рассчитано на комфортное размещение 14 групп воспитанников от двух до семи лет. Общая площадь здания составит порядка четырех тысяч квадратных метров», - отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Согласно проекту, в детсаду разместят кабинеты дополнительного образования, кружковые, спортивный и музыкальный залы, пищеблок, медпункт и другие необходимые помещения.

Главная входная группа выделена витражным остеклением с ассиметричным рисунком. Вход выполнен с уровня тротуара, без ступеней и пандусов, с учетом организации безбарьерной среды. Строительство объекта завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

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