Детский сад на 350 мест построят в селе Лайково к 2025 году

Детский сад спроектирован с учетом доступности для маломобильных групп граждан. Здание будет представлять прямоугольник с выступающими блоками помещений. В нем размесят игровые зоны, пищеблок, медицинские кабинеты, зал для музыкальных занятий, кабинет для логопеда, а также помещения служебно-бытового назначения.

«Площадь нового дошкольного учреждения составит пять тысяч квадратных метров. Это позволит с комфортом разместить 14 групп детей в возрасте от двух до семи лет и около 50 человек персонала. Завершить строительство планируется в 2025 году», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Также благоустроят и прилегающую территорию. На ней разместят спортивные площадки, игровые комплексы и теневые навесы. Про озеленение тоже не забыли. На территории высадят газоны, деревья и цветы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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