09 августа 2024, 14:19

Детский сад на 330 мест в микрорайоне Катюшки в Лобне откроют к осени

Читайте нас в: Google Новости

В городском округе Лобня завершается строительство нового образовательного комплекса, в который войдут школа на 2200 мест и детский сад на 330 воспитанников. Оба объекта расположатся в микрорайоне Катюшки и значительно разгрузят образовательную инфраструктуру города.

На строительстве детского сада трудятся более 30 специалистов, которые уже занимаются установкой детской мебели и пусконаладкой инженерных систем. Новый детский сад включит 14 групповых помещений, оснащенных спальнями, буфетами и игровыми зонами. Также предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, а также пищеблок и административные помещения.

На территории детского сада будут организованы 14 прогулочных игровых площадок с теневыми навесами и две спортивные площадки. Открытие детского сада ожидается в ближайшие месяцы, что станет значимым шагом к улучшению образовательных условий в Лобне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Строительство Детские сады
09 августа 2024, 15:23
Подмосковный ученый изобрел новый материал для срочного ремонта оборудования
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковный ученый Вячеслав Иванов разработал инновационную технологию ремонта промышленного оборудования с помощью композитных материалов. За свое изобретение он получил премию губернатора Московской области. В чем суть инновационного метода, химик рассказал в интервью 360.

По его словам, разработка - это новый материал, который позволяет ремонтировать промышленное оборудование. По своей структуре он напоминает пластилин и обладает хорошими клеящими свойствами.

Преимущество материала в том, что его можно наносить на металлические и неметаллические поверхности.

«Его можно применять для ремонта оборудования целлюлозно-бумажной промышленности, горнопромышленного комплекса, предприятий ЖКХ, ремонта трубопроводов, корпусных деталей, а также там, где опасно проводить ремонт - это газопроводы. В ситуациях, когда нужно что-то отремонтировать в полевых условиях», - рассказал Иванов.

Он добавил, что применение нового материала позволяет заменить энергозатратные, трудоемкие рабочие процессы, как, например, сварка. Метод не требует особой квалификации у персонала.

Главная задача, которая стояла перед ученым, - продление жизненного цикла оборудования. Ведь, при появлении дефекта оборудования производство останавливается, а предприятие несет убытки, а также срываются сроки поставки продукции.

«Вот как раз с помощью таких композиционных материалов и технологий, эту брешь можно закрыть. То есть не нужно ждать запасные части либо вести на ремонт оборудования к производителю», - пояснил ученый.

Вячеслав Иванов рассказал, что его изобретение уже удалось применить на предприятиях ЖКХ Подмосковья - это мытищинская, пушкинская, щелковская теплосети.

В планах потратить 700 тысяч губернаторской премии на покупку новых материалов и, конечно, продолжить исследования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Исследования ЖКХ Ученые Интервью Промышленность Технологии
09 августа 2024, 15:18
Команда участников СВО по слэдж-хоккею приехала на сборы в Балашиху
Пресс-служба администрации Балашихи
Читайте нас в: Google Новости
команда участников СВО по слэдж-хоккею «Гвардия» приехала на тренировочные сборы в Балашиху. Они прошли на ледовой арене «Орион Технопул».

Команда по слэдж-хоккею «Гвардия» создана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Депутат Московской областной Думы, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион в лыжном марафоне на 50 километров Александр Легков, глава Балашихи Сергей Юров и начальник по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич приехали поддержать начинающих спортсменов.

«Это наши герои - бойцы СВО, которые, вопреки тяжелейшим травмам, после восстановления решили начать играть в слэдж-хоккей. По поручению нашего губернатора Андрея Воробьева была сформирована команда и организованы тренировочные сборы. Они проходят у нас в Балашихе. Желаю ребятам здоровья, успехов, получать удовольствие от тренировок и, конечно, побед на будущих играх!» - сказал глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Слэдж-хоккей - аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены перемещаются на льду на специальных санях и используют две клюшки: одна - для удара по шайбе, а вторая - для передвижения.

Ледовая арена «Орион Технопул» сдали в феврале 2024 года.

Она рассчитана на 380 мест. Здесь открыты секции для занятия хоккеем и фигурным катанием, работают залы для общей физической подготовки и гимнастики, открыт сервис по прокату и заточке коньков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Первая в Подмосковье

Ветераны Хоккей Балашиха
09 августа 2024, 15:16
Открытая тренировка по футболу для детей пройдет в Лобне 10 августа
Читайте нас в: Google Новости
В Лобне на спортплощадках города регулярно проходят открытые тренировки по различным видам спорта. Открытое занятие по футболу для детей от трех до 14 лет пройдет во Дворце спорта «Лобня» 10 августа.

Ребята познакомятся с тренерами местного клуба и смогут сыграть в одну из самых популярных игр в мире.

Кроме того, участники открытого занятия получат сертификат на три бесплатные тренировки, что станет отличным стимулом для дальнейших занятий спортом.

Ранее на стадионе «Москвич» все желающие смогли принять участие в занятиях по легкой атлетике и пляжному волейболу. Участники получили возможность узнать технику выполнения упражнений и правила игр, а затем применить полученные знания на практике.

Напомним, что в рамках празднования Дня физкультурника в Лобне также пройдет ежегодный «Яблочный трейл», который стартует 10 августа в 10:00 на стадионе «Москвич».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
09 августа 2024, 15:16
Школьница из Одинцова стала призером соревнований по ментальной арифметике
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Соревнования по ментальной арифметике прошли в Мадриде 20 июля. В них участвовали более 700 детей из 42 стран мира. Четвероклассница одной из школ Одинцовского округа заняла 2-е место на этом чемпионате.

Такое праздник для детей, которые любят математику, проводят ежегодно в разных странах с 1993 года. Всего в этом году на соревнования приехали 2,5 тысяч человек - дети и их родители.

Соревнования прошли по международным стандартам и правилам. Ребята соревновались в быстром устном счете. Всего за пять минут им предстояло было решить 70 арифметических примеров. Участники соревновались в сложении, вычитании, умножении, делении. Также решали примеры со степенями, корнями, дробями и процентами.

Международная программа ментальной арифметики Abacus Learning Of Higher Arithmetic учит детей быстрому устному счету для развития памяти, концентрации внимания, образного мышления.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Школы

Новости по теме