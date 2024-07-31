31 июля 2024, 14:56

Детский сад на 330 мест в микрорайоне Катюшки Лобни откроют 1 сентября

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Строительная готовность здания детского сада в микрорайоне Катюшки Лобни достигла 98%. Сад на 330 мест откроют 1 сентября.

Детский сад в микрорайоне Катюшки станет частью образовательного комплекса, куда входит и новый инженерно-техническим лицей «Авиатика». Лицей также распахнет свои двери для детей в День знаний.

Сейчас на стройплощадке детского сада трудятся 33 человека. Рабочие полностью построили кровлю, установили отопление и вентиляцию, отштукатурили стены и перегородки, отстроили фасад, поставили окна.

Заканчивают наладку инженерных систем, систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, пожарной и охранной сигнализации и видеонаблюдения.

Рабочие завезли учебное оборудование, мебель, одеяла, подушки и игрушки для детей.

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Дети Лобня Детские сады
31 июля 2024, 15:16
Девушку с опухолью весом 7 килограммов спасли в онкодиспансере Подмосковья
Медиасток.рф
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Девушка 17 лет обратилась в Московский областной онкодиспансер с жалобами на продолжительные боли и рост живота, а также нарушение менструального цикла. После полного обследования врачи определили огромную опухоль правого яичника.

«Мы удалили пациентке опухоль весом более семи килограммов, которая на 80% состояла из зачатков мозговой ткани, хрящей, костей, а также жировой, мышечной и незрелой эмбриональной ткани», - рассказал детский онколог Владимир Стрыков.

Врач объяснил, что для такой опухоли характерен агрессивный рост. Она может прорастать в соседние ткани и давать метастазы, перерастая в рак. Незрелые тератомы считаются пограничными опухолями и опасны тем, что могут перерождаться.

После операции девушка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Врачам удалось сохранить репродуктивную функцию и в будущем пациентка сможет стать мамой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Балашиха
31 июля 2024, 14:56
Золотых юбиляров торжественно поздравили в ЗАГСе Лобни
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Сотрудники отдела ЗАГС городского округа Лобня торжественно поздравили отметившую «золотую» свадьбу пару. Супруги Юрий и Наталья Момот поставили свои подписи в памятной книге почетных юбиляров семейной жизни.

Торжественное чествование золотых юбиляров семейной жизни прошло в отделе ЗАГС Лобни.

Юрий и Наталья Момот познакомились в школе и не разлучались до ее окончания. Поженилась пара 27 июля 1974 года. Супруги вырастили сына Ивана и дочь Ирину. А сейчас помогают детям воспитывать внука и пятерых внучек.

В Министерстве социального развития Московской области отметили, что пара Юрия и Натальи показывает достойным пример для молодежи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Семья
31 июля 2024, 14:42
Инженер Василий Бруев из Химок купил жилье благодаря «Социальной ипотеке»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ученый из научно-производственного объединения «Энергомаш» Василий Бруев получил сертификат на приобретение квартиры по программе «Социальная ипотека». Сейчас мужчина живет в общежитии предприятия.

Специалист трудится в «Энергомаше» более 15 лет. Василий мечтал о своей профессии с детства.

«У нас все время ставятся новые задачи. Поиск их решения невероятно увлекателен! Волей-неволей требуется расти в интеллектуальном плане, развиваться», - отметил инженер.

Василий рассказал, что дом, в котором он приобрел студию по льготной программе, обещают сдать к зиме.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые, специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Ипотека Социальная ипотека
31 июля 2024, 14:40
Свыше 57 тысяч учебников закупили для школ Солнечногорска к 1 сентября
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Образовательные учреждения Солнечногорска полностью обеспечили учебниками к новому учебному году. Для школ закупили более 57,3 тысячи экземпляров новых книг.

Приобрели образовательные пособия благодаря субвенции из бюджета Московской области.

Потрачено уже порядка 90% средств, выделенных регионом. Оставшуюся часть израсходуют на единые государственные учебники по истории, которые выйдут в октябре.

«Мы закупили 57 350 экземпляров учебников и обеспечили в полном объеме все школы. В Радумльский лицей-интернат мы выдали порядка 1500 экземпляров, в Берсеневскую школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья поставили около 1000 учебников. Многие школы уже приняли от поставщика книги. Поставка учебников в образовательные учреждения у нас продолжится до 25 августа», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Для построенной школы в деревне Голубое и нового корпуса Поваровской школы также закупили новые книги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского сада в Солнечногорске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Солнечногорск Образование

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