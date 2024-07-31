Детский сад на 330 мест в микрорайоне Катюшки Лобни откроют 1 сентября
Строительная готовность здания детского сада в микрорайоне Катюшки Лобни достигла 98%. Сад на 330 мест откроют 1 сентября.
Детский сад в микрорайоне Катюшки станет частью образовательного комплекса, куда входит и новый инженерно-техническим лицей «Авиатика». Лицей также распахнет свои двери для детей в День знаний.
Сейчас на стройплощадке детского сада трудятся 33 человека. Рабочие полностью построили кровлю, установили отопление и вентиляцию, отштукатурили стены и перегородки, отстроили фасад, поставили окна.
Заканчивают наладку инженерных систем, систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, пожарной и охранной сигнализации и видеонаблюдения.
Рабочие завезли учебное оборудование, мебель, одеяла, подушки и игрушки для детей.
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