Детский сад на 330 мест откроют в Лобне в 2024 году

Незаконную гостиничную деятельность пресекли более чем на 50 участках в Подмосковье с начала года

Муниципальный земельный контроль Московской области во время выездных обследований выявил признаки размещения незаконных гостиниц на 400 земельных участках. Из них на 52 территориях несанкционированная деятельность была прекращена.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что с начала 2023 года рейды прошли на 624 участках. На 400 из них подтвердился факт незаконной деятельности.

В основном это гостиницы, которые работают без необходимых разрешений. Например, землю, предназначенную под индивидуальное жилищное строительство, используют под гостиничный бизнес.

Подобные нарушения фиксируются земельными инспекторами, которые направляют материалы в налоговые органы для пересчета ставки земельного налога с 0,3 до 1,5%.

«Более чем на 40 участках правообладатели либо узаконили гостиницы, либо направили заявления на изменение ВРИ, а вот деятельность 52 незаконных гостиниц и хостелов в соответствии с решением суда была прекращена», - добавила Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Он подчеркнул, что на сегодняшний день он занимает 24,8% валового регионального продукта.

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