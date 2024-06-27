Детский сад на 325 мест построили в ЖК «Южная Битца»

Завершился ремонт одной из центральных дорог в частном секторе деревни Шарапово. Ход строительства проверил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Площадь новой дороги более 2,5 тысячи квадратных метров. На объекте трудились 24 специалиста подрядной организации «Григстройгрупп» и 15 спецмашин: самосвалы, асфальтоукладчик, катки и погрузчики. Все работы велись строго по технологиям.

«Года три здесь живем, но мы застали это болото, когда ни пройти, ни проехать. Ребенка на руках через лужи переносила. Сейчас вообще идеально все, все хорошо», - поделилась жительница деревни Шарапово Юлия Стефанова.

Глава Чехова уточнил, что на дороге уложили евроасфальт, который в несколько раз надежнее обычного. Качество работ проверит экспертная лаборатория.

Площадь новой дороги более 2,5 тысячи квадратных метров. На объекте трудились 24 специалиста подрядной организации «Григстройгрупп» и 15 спецмашин: самосвалы, асфальтоукладчик, катки и погрузчики. Все работы велись строго по технологиям.

\"Года три здесь живем, но мы застали это болото, когда ни пройти, ни проехать. Ребенка на руках через лужи переносила. Сейчас вообще идеально все, все хорошо\", - поделилась жительница деревни Шарапово Юлия Стефанова.

Глава Чехова уточнил, что на дороге уложили евроасфальт, который в несколько раз надежнее обычного. Качество работ проверит экспертная лаборатория.

Асфальтовое полотно в деревне Шарапово - одна из 19 дорог, которые ремонтируются в Чехове в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Большая часть дорог, которые запланировано отремонтировать этим летом, проходит в деревнях и поселках муниципалитета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Асфальтовое полотно в деревне Шарапово - одна из 19 дорог, которые ремонтируются в Чехове в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Большая часть дорог, которые запланировано отремонтировать этим летом, проходит в деревнях и поселках муниципалитета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».