03 июля 2024, 16:22

Детский сад на 250 мест достроят в поселке Поварово к 2026 году

Медиаархив Московской области
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Тендер на завершение работ по строительству детского сада в поселке Поварово объявили в Солнечногорске. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о конкурсе. Подрядчику нужно будет достроить детский сад, поставить оборудование и подготовить объект к открытию. Работы в солнечногорском поселке Поварово нужно выполнить к 2026 году.

Контракт заключат в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и оплатят за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Солнечногорск
03 июля 2024, 16:28
Контроль за работой энергосетевого комплекса усилили в Подмосковье
Мособлэнерго
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Министерство энергетики Московской области усилило мониторинг работы энергосетевого оборудования, которое сейчас функционирует при повышенной нагрузке. Соответствующее решение было принято из-за аномальной жары, установившейся в регионе.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что одной из важнейших задач является обеспечение надежной электроэнергии для жизнеобеспечения населения и социально значимых объектов в условиях жары. В настоящее время энергосистема Подмосковья функционирует без сбоев.

«Энергетики проводят учащенные осмотры оборудования подстанций с контролем работы маслонаполненного оборудования, систем охлаждения, а также внеплановые осмотры воздушных линий электропередачи, тепловизионный контроль, контроль теплового режима работы кабелей», - указал Хромушин.

Он также сообщил, что более 508 бригад и свыше 3,6 тысячи единиц спецтехники находятся в режиме постоянной готовности.

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Электричество Жара
03 июля 2024, 16:16
Почти 2 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Бесплатная диспансеризация позволяет жителям Подмосковья держать здоровье на контроле и вовремя начинать лечение при необходимости. С начала года обследования прошли почти два миллиона человек.

«Помимо диспансеризации мы вновь запустили акцию „Проверь свое здоровье в парке“. Так, жители могут пройти профосмотр на свежем воздухе в выходной день», - напомнила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Результат диспансеризации можно узнать в том числе с помощью телемедицины. Врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Заключение с указанием результатов диагностики также направят в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

«Приятно удивлен, что теперь в Одинцове специальный блок для тех, кто проверяет здоровье. Очень удобно и быстро, а главное - нет столпотворения. Врачи сказали, что еще раз сюда приходить не нужно за результатами, все придет в электронную карту. Записали меня сразу на онлайн-прием к терапевту, чтобы он объяснил мне итоги осмотров», - рассказал житель Одинцова Петр Соколов.

Записаться на диспансеризацию можно на портале « Здоровье », по номеру телефона 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

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Диспансеризация
03 июля 2024, 16:13
Почти 200 тысяч доз вакцины от бешенства разложили в лесах Подмосковья с апреля
Unsplash
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В Московской области проводят усиленную работу по надзору за своевременным выявлением случаев бешенства у животных. В этих целях с апреля представители Минэкологии региона разложили в лесах свыше 190 тысяч доз вакцины.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, высокая температура воздуха провоцирует бешенство. Инспекторы госохотнадзора и охотпользователи контролируют ситуацию в сфере распространения АЧС и птичьего гриппа.

«За последние три месяца падежа кабанов не отмечено, 31 особь добыта в рамках любительской и спортивной охоты, у каждой был взят биоматериал для лабораторного анализа. Вирус АЧС не выявлен», - уточнил министр.

Инспекторы также осматривают территории вблизи птицеводческих предприятий. За три месяца в Московской области обнаружили павшими только две особи сойки, при этом, вируса птичьего гриппа у них не выявили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Животные Минэкологии Подмосковья
03 июля 2024, 16:06
Юнармейцы из Лобни поучаствуют в межрегиональных патриотических сборах
Администрация г.о. Лобня
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Межрегиональные военно-патриотические сборы стартовали в Подмосковье. В них примет участие юнармейский отряд «Вертикаль» из школы № 2 города Лобни.

В рамках мероприятия участники сборов обучаются первой медицинской помощи и проходят курсы строевой и тактической подготовки. Также в программу включены занятия по туристической подготовке, работа в школе юного корреспондента и другие активности.

Напомним, что в Лобне активно поддерживается патриотическое воспитание молодежи и в школах регулярно проводятся уроки мужества, лекции о истории страны и встречи с ветеранами. Не так давно город стал местом проведения смотра юнармейских отрядов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Лобня Военные Школьники Патриотизм

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