Детский сад на 250 мест достроят в Красногорске к декабрю

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В новом детском саду будет 12 групповых помещений, игровые зоны, актовый и спортивный залы.

«В данный момент на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений. Также в завершающей стадии у нас прокладка инженерных коммуникаций. Завозим и собираем технологическое оборудование и мебель», - рассказал руководитель на объекте строительства Андрей Салтыков.

Работы вместе с проектированием заняли всего полтора года.

«Обратили внимание на те виды работ, которые зависят от погодных условий. Рисков не видим, но в последний месяц строителям необходимо завершить фасадные и кровельные работы, благоустройство. В целом строительная готовность - 89%», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Красногорск Тимур Магомедов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

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