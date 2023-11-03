Детский сад на 250 мест достроят в Красногорске к декабрю
Процесс строительства нового детского сада на 250 мест в городском округе Красногорск подходит к концу. Работы планируют завершить в декабре.
В новом детском саду будет 12 групповых помещений, игровые зоны, актовый и спортивный залы.
«В данный момент на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений. Также в завершающей стадии у нас прокладка инженерных коммуникаций. Завозим и собираем технологическое оборудование и мебель», - рассказал руководитель на объекте строительства Андрей Салтыков.
Работы вместе с проектированием заняли всего полтора года.
«Обратили внимание на те виды работ, которые зависят от погодных условий. Рисков не видим, но в последний месяц строителям необходимо завершить фасадные и кровельные работы, благоустройство. В целом строительная готовность - 89%», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Красногорск Тимур Магомедов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.
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