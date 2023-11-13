Детский сад на 170 мест построят в ЖК «Облака 2.0» в Люберцах

Жители «Театрального парка» в Королеве получат новый детский сад

Строительство детского сада на территории жилого комплекса «Театральный парк» продолжается в Королеве. Он сможет принять до 107 воспитанников.

На территории наукограда Королева в жилом комплексе «Театральный парк» уже построено 37 новых домов. Этому району удалось создать все необходимые условия для комфортного проживания людей. В рамках строительства данного комплекса возвели школу на 660 мест и дошкольное учреждение на 80 мест. А в этом году работы начались над строительством детского сада, который сможет принять до 107 воспитанников.

Площадь дошкольного учреждения составит более 1,9 тысячи квадратных метров. В рамках этого проекта предусмотрено наличие просторных игровых комнат, кабинетов для развития и обучения, залов для творчества и спорта, а также современной столовой и медицинского блока. Здесь будут созданы все условия для полноценного развития и занимательного обучения детей.

Кроме того, на территории детского сада обустроят спортивные площадки, на которых создадут особые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит им не только развиваться физически, но и познавать мир в игровой форме. Работы проводятся в соответствии с установленным графиком, что позволяет надеяться на завершение строительства в срок.

Первый заместитель главы городского округа Королев Сергей Иванов рассказал, что застройщик взял на себя обязательство завершить монолитные работы до конца года. Кроме того, компания должна будет приступить к установке ограждений, выполнить обратную засыпку и утеплить цокольный этаж.

На сегодняшний день на участке полностью завершили работы по вертикальной планировке, устройству котлована и подбетонного основания. Кроме того, было завершено строительство вертикальных конструкций первого этажа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вкладе в образование детей, новых школах и детских садах в регионе.

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