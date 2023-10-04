Детский сад и школу в ЖК «Пятницкие кварталы» в Красногорске достроят в 2024 году

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Капсулу в основание будущей школы на 825 мест заложили в мае 2022 года. Строительная готовность достигла 38%, на объекте трудятся свыше 100 человек и 10 единиц техники.

Ведутся как внутренние, так и наружные работы, а также выполняется благоустройство. На территории школы по губернаторской программе будет построен стадион, где смогут заниматься все желающие. Сейчас работы на объекте идут с опережением графика.

«Коллеги не просто идут в графике, они идут с опережением более чем на два месяца. <…> Постараемся сделать так, чтобы 1 сентября все вместе на линейке открывать эту школу», - сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Наряду со школой в жилом комплексе возводится и детский сад на 310 мест. Сейчас он готов почти на 70%. Все работы завершатся до конца года, а открытие планируется в первом квартале 2024-го.

В детском саду будут музыкальный и актовый зал, пищеблок, прачечные и пассажирский лифт. Для воспитанников откроют 12 групп, две из которых - ясельные. Для каждой группы во дворе построят свою игровую зону с теневым навесом и детской площадкой. За безопасность будет отвечать прорезиненное покрытие.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал запустить отопление в социальных учреждениях региона.

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Детский сад и школа в жилом комплексе «Пятницкие кварталы» в Красногорске строятся с опережением графика. Дошкольное учреждение планируют открыть уже в первом квартале 2024 года, а школу - к 1 сентября.