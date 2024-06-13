Детский сад и школу в Павшинской Пойме обеспечили надежным электроснабжением

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Минэкологии Московской области совместно с сотрудниками полиции выявили незаконные свалки в деревне Вырубово Ленинского округа. Теперь виновным предстоит выплатить штраф за порчу земель.

«На всех трех участках складирован, преимущественно, строительный мусор. Их собственникам - компаниям „НаполеОн-ММ“, „Лидер“, а также физическому лицу - объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты аккредитованной лаборатории обследовали свалки и взяли образцы отходов для анализа. На основе полученных данных можно будет рассчитать сумму ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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