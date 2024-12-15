15 декабря 2024, 12:32

Детский сад и школу в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют в 2025 году

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Глава городского округа Орехово-Зуево Руслан Заголовацкий совместно с депутатом Госдумы Геннадием Паниным и депутатом Мособлдумы Эдуардом Живцовым проверили капитальный ремонт детского сада и школы. Работы проводят в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия».

В детском саду № 11 завершается демонтаж. Специалисты обновят фасад, окна, двери и инженерные коммуникации. Также проведут внутреннюю отделку помещений, отремонтируют кровлю, столовую и благоустроят прилегающую территорию. В образовательном учреждении появится новая мебель. Работы планируют завершить в августе 2025 года.

Капитальный ремонт продолжается в Демиховском лицее. Учебное учреждение построили 70 лет назад. Подрядчик приведет в порядок здание площадью 1400 квадратных метров.

«Межэтажные перекрытия будут меняться на железобетонные при помощи опалубки. Усилится стропильная система кровли. Сейчас ждем проектное решение по усилению стен и фундамента. Как будет проектное решение - сразу приступаем к работам», - уточнили во время рабочего визита главы.

Порядка пяти образовательных учреждений приведут в порядок в Орехово-Зуеве в 2025 году. Капитальный ремонт проводят в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия».

Школы Детские сады Орехово-Зуево
15 декабря 2024, 12:44
Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла во Фрязине
Медиасток.рф
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Церемонию вручения первых паспортов приурочили ко Дню Конституции Российской Федерации. Ребята получили важный документ, подарки и поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В начале церемонии прозвучал гимн Российской Федерации. В этот день пришли поддержать подростков родные и близкие. Мама Эрнеста отметила, что недавно получала свидетельство о рождении, а теперь сыну вручают паспорт гражданина.

«Это один из тех первых шагов, когда ребенок получает серьезный документ в такой день. На волне тех событий, которые происходят в нашей стране, дух патриотизма в разы вырастает», - сказала мама подростка Светлана Саакян.

Паспорт вручили 15 подросткам. Церемонию провели ко Дню Конституции Российской Федерации. Важный документ доказывает, что дети стали взрослыми, и теперь они несут ответственность перед обществом.

«Сегодня важный этап в юного гражданина - получение паспорта. Это важная веха осознания того, что ты принадлежишь и являешься частью великой России», - поздравил глава Фрязина Дмитрий Воробьев.

Глава Фрязина вручил ребятам поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и экземпляр Конституции Российской Федерации.

Паспорта Россия Фрязино Патриотизм
15 декабря 2024, 11:50
Глава Реутова провел встречу с жителями дома № 14 на Юбилейном проспекте
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Глава городского округа Реутов Филипп Науменко встретился с жителями дома № 14 на Юбилейном проспекте, чтобы обсудить их просьбу о включении здания в программу капитального ремонта. На одной из выездных администраций жители обратились с просьбой утеплить и обновить фасад девятиэтажного дома.

Напомним, что с февраля 2022 года собственники квартир могут проводить собрания в онлайн-формате через государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ). Это нововведение значительно упростило процесс принятия решений в многоквартирных домах и позволило ускорить реализацию важных инициатив.

Жители дома № 14 выразили благодарность за оперативное реагирование и поддержку со стороны главы города и управляющей компании.

Глава города порекомендовал жителям воспользоваться электронной платформой ГИС ЖКХ для проведения собрания. Участники встречи поддержали идею смешанного формата голосования: те, кто уверенно пользуется современными технологиями, смогут проголосовать дистанционно, а остальные - оставить свои подписи в традиционном бумажном протоколе.

Первая рабочая встреча инициативной группы назначена на четверг, 12 декабря. Управляющая компания окажет помощь в подготовке необходимых документов, чтобы уже после Нового года провести общее собрание собственников.

«Протокол собрания, где жители перечислят все виды необходимых работ капитального характера, будет направлен в Фонд капитального ремонта для принятия решения о сроках их проведения», - добавил Филипп Науменко.

Благоустройство ЖКХ Реутов
15 декабря 2024, 11:16
Каратисты из Лобни стали призерами областных соревнований
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Воспитанники спортивного клуба «Лунево» в Химках приняли участие в соревнованиях Всемирной федерации каратэ. Юные чемпионы заняли призовые места.

В турнире приняли участие более трех тысяч спортсменов со всей России.

«Поздравляю наших каратистов с высокими результатами! Ваше упорство, труд и стремление к совершенству принесли заслуженные награды», - прокомментировала депутат Совета в Химках Татьяна Кавторева.

Семилетний Султан Садыков боролся в трех поединках и победил в своей категории, а восьмилетняя химчанка Александра Голубева завоевала бронзовую медаль.

«Благодаря тренеру Ксении Малюте воспитанники спортивного клуба „Лунево“ регулярно становятся чемпионами и призерами различных соревнований. Поздравляю ребят!» - отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Ранее каратисты из Химок приняли участие в Первенстве Московской области, куда приехали более 300 спортсменов со всего Подмосковья. Соревнования проводили среди спортсменов от 10 до 20 лет. Воспитанники клуба «Лунево» завоевали три золотых и пять бронзовых медалей.

Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк подчеркнул, что в Химках уделяют внимание развитию спорта, в том числе секции каратэ пользуются большим спросом. В округе работают более 15 отделений для взрослых и детей.

Химки
15 декабря 2024, 11:14
Воспитанникам школы искусств в Химках расскажут о творчестве Юрия Никулина
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Открытый урок о творчестве Юрия Никулина проведут для учеников Детской школы искусств в Химках. Ребятам расскажут не только о профессиональной деятельности артиста, но и о его участии в Великой Отечественной войне.

Юрий Никулин - Народный артист СССР и Герой Социалистического Труда.

«Эти звания подчеркивают его значимость как для культурного наследия страны, так и для каждого человека, который хоть раз видел его на экране или в цирке», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Ребятам покажут видео о жизни Юрия Никулина. Встреча состоится 17 декабря в 13:00 по адресу: улица Нахимова, дом № 2.

«Мало кто знает, что великий артист прошел через Великую Отечественную войну. С 1941 по 1945 год Юрий Никулин был на фронте, воевал на Ленинградском и Карельском направлениях, участвовал в боях за освобождение нашей Родины», - отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Наталья Каныгина добавила, что воспитание патриотизма - одна из ключевых задач общества сегодня. В наше время важно помнить, что сила народа - в единстве и любви к Родине.

Напомним, в Химках реализуется патриотическая программа, направленная на объединение поколений. В ее рамках проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, встречи с участниками СВО. Депутат Совета в Химках Инна Монастырская отметила, что мероприятия укрепляют патриотизм и гражданскую ответственность.

Химки

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