09 августа 2024, 12:27

Детский сад и школу в Дрезне капитально отремонтируют к сентябрю

Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
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В Дрезне обновляют школу № 1 и детский сад к учебному году. В порядок приведут фасады, внутренние помещения и территорию двух учреждений.

Сейчас готовность школы превысила 90%. Там появился современный спортзал и пищеблок, просторный актовый зал с вентиляционной системой и кондиционированием. Во дворе обустроят стадион, на котором смогут заниматься не только школьники, но и все горожане.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий вместе с родителями учеников побывал на стройплощадке.

В программу капитального ремонта вошел и соседний детский сад. Там во дворе установили девять игровых площадок с основанием из песка и теневыми навесами. Также заменили ограждение, установили систему наружного освещения и видеонаблюдение «Безопасный регион».

«Изменили тип кровли, он теперь с внутренними водостоками. Никаких теперь нависающих сосулек не будет. Все входные группы имеют новые крыльца», - рассказал заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Дмитрий Немов.

Кроме того, в детском саду и школе обустроили подсветку фасадов. Открытие обновленных учреждений запланировано на сентябрь.

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Школы Детские сады Орехово-Зуево
09 августа 2024, 12:34
Женская сборная «Авангард» открыла хоккейный сезон в Домодедове
Анастасия Сараева
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В Домодедове открыли сезон по хоккею товарищеским матчем между домашней сборной «Авангард» и «Королевой льда» из Тулы. В этом году женской команде городского округа исполнился один год.

Команда «Авангард» пригласила на товарищеский матч сборную из Тулы. Так спортсменки открыли хоккейный сезон и отпраздновали первый день рождения. Сборные встретились на льду в третий раз. В этом году главным тренером стал чемпион России, кандидат в мастера спорта, игрок сборных команд страны, участник постоянных тренировок с действующими хоккеистами Континентальной Николай Павлов.

«Мы начали тренировочный цикл с основных элементов катания, далее подключим клюшку и шайбу. Работы предстоит много. Как и в любом любительском спорте, команде с моей помощью необходим будет процесс адаптации. Поздравляю мою команду от всей души, будем участвовать в выездных и домашних турнирах, заявлять о себе и стараться побеждать», - пояснил Андрей Павлов.

В начале июня женская хоккейная команда «Авангард» подала заявку на участие в ночной лиге. Комиссия отобрала 40 команд из 150 заявившихся. Женская сборная из Домодедово будет представлять округ на играх в дивизионе Натальи Рагозиной.

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Хоккей Город Домодедово
09 августа 2024, 12:33
Тендер на строительство котельной объявили в Шаховской
Медиаархив Московской области
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Конкурс на строительство блочно-модульной котельной объявили в Шаховской. Работы необходимо выполнить к 2026 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проект, разработать рабочую документацию и построить блочно-модульную котельную в рабочем поселке Шаховская на улице 1-я Советская, 54а.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.

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Строительство Шаховская конкурсы
09 августа 2024, 12:32
Конкурс на развитие территории музея «Горки Ленинские» объявили в Подмосковье
Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские"
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Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» объявил конкурс на участие в консорциуме. Главная цель объединения — разработать проект развития территории комплекса.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, принять участие в конкурсе пожелали множество молодых архитекторов из разных регионов России - уже собрано более 30 тысяч заявок.

Директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд отметил, что проект должен отвечать запросам разных людей, а основная задача - сделать территорию более современной.

«Мы уверены, что консорциум позволит создать современную базовую и сопутствующую рекреационную инфраструктуру ландшафтной территории музея-заповедника. Уверен, что молодая команда архитекторов с этой задачей справится», - добавил Сарамуд.

В ближайшее время музей планирует провести социокультурное исследование, чтобы определить стратегию развития территории и ее архитектурный облик.

В состав консорциума вошли архитекторы, урбанисты, дизайнеры и представители музея. Концепцию развития определят в октябре этого года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Исследования Туризм Музеи Работа конкурсы
09 августа 2024, 12:29
Встреча с представителем бизнес-омбудсмена пройдет в Дубне 16 августа
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Прием предпринимателей проведут в общественной приемной бизнес-омбудсмена Подмосковья в Дубне. Встреча состоится 16 августа.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, сеть общественных приемных охватывает 46 муниципалитетов. Их руководители ежедневно консультируют предпринимателей по разным вопросам.

На встрече 16 августа бизнесмены смогут задать все волнующие вопросы руководителю общественной приемной в Дубне Валерию Чупрову. На приеме также рассмотрят сообщения о нарушении прав предпринимателей.

Записаться на мероприятие можно по телефону 7-911-680-80-38.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области

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