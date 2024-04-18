Детский сад «Дюймовочка» отремонтируют в Мытищах к сентябрю
Капитальный ремонт детского сада «Дюймовочка» продолжается в Мытищах. Рабочие приступили к устройству фасада. Открыть учреждение планируют в сентяре.
Как рассказали в Минстрое Подмосковья, площадь здавния превысила 1,8 тысяч квадратых метров. Там обновят фасад и кровлю, а аткже входные группы, коммуникации сантехнику и мебель. На территории проведут благоустройство.
«Строители продолжают штукатурку стен, монтаж системы отопления, кровельные работы, ведется замена оконных и дверных блоков. Подрядчик приступил к фасадным работам. Общая стройготовность составляет более 25%», - добавили в министерстве.
Завершить работы планируют в августе, а в сентябре учреждение откроет свои двери для воспитанников.
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