Детский сад «Дюймовочка» отремонтируют в Мытищах к сентябрю

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Как рассказали в Минстрое Подмосковья, площадь здавния превысила 1,8 тысяч квадратых метров. Там обновят фасад и кровлю, а аткже входные группы, коммуникации сантехнику и мебель. На территории проведут благоустройство.

«Строители продолжают штукатурку стен, монтаж системы отопления, кровельные работы, ведется замена оконных и дверных блоков. Подрядчик приступил к фасадным работам. Общая стройготовность составляет более 25%», - добавили в министерстве.

Завершить работы планируют в августе, а в сентябре учреждение откроет свои двери для воспитанников.

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