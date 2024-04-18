18 апреля 2024, 13:59

Детский сад «Дюймовочка» отремонтируют в Мытищах к сентябрю

Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Капитальный ремонт детского сада «Дюймовочка» продолжается в Мытищах. Рабочие приступили к устройству фасада. Открыть учреждение планируют в сентяре.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, площадь здавния превысила 1,8 тысяч квадратых метров. Там обновят фасад и кровлю, а аткже входные группы, коммуникации сантехнику и мебель. На территории проведут благоустройство.

«Строители продолжают штукатурку стен, монтаж системы отопления, кровельные работы, ведется замена оконных и дверных блоков. Подрядчик приступил к фасадным работам. Общая стройготовность составляет более 25%», - добавили в министерстве.

Завершить работы планируют в августе, а в сентябре учреждение откроет свои двери для воспитанников.

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Мытищи Детские сады
18 апреля 2024, 14:27
Дом для жителей аварийного фонда построят в Шатуре к осени
Главгосстройнадзор МО
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Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья построят в 5-м микрорайоне в Шатуре в третьем квартале этого года. Там обустроят 132 квартиры.

Ход строительства дома проверили сотрудники подмосковного стройнадзора. В ведомстве рассказали, что в семиэтажное здание переедут 132 семьи.

Сейчас на объекте монтируют внутренние коммуникации и фасады, а также ведут отделку помещений. Готовность работ превысила 58%.

«Входы в подъезды выполнят без ступеней для организации безбарьерной среды. Внутренний двор сделают полузакрытым, придомовую территорию благоустроят, в том числе, установят детскую игровую площадку и сделают зону отдыха, а также обустроят плоскостную парковку для автовладельцев», - отметили в министерстве.

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Строительство Шатура
18 апреля 2024, 14:24
Акция по сбору макулатуры началась в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Экологическая акция по сбору макулатуры «С любовью к планете» стартовала в Химках. Вырученные деньги от сдачи вторсырья направят на закупку оборудования для бойцов специальной военной операции.

Принять участие в акции может любой желающий. Макулатуру принимают в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Кирова, дом № 19. Сбор пройдет до 10 мая.

Принести в пункт приема можно тетради, бумажные обрезки, журналы, газеты, книги, бумагу из принтеров (без скрепок), упаковки из картона, почтовые конверты (без пластика и наклеек), бумажную рекламную продукцию и картонные подстаканники.

Подробную информацию об акции можно уточнить по телефону 7 (999) 979-09-56 или лично в общественной приемной. Время работы: понедельник–пятница с 9:00 до 18:00.

«Хочу отметить, что в нашем городском округе регулярно проходят акции по раздельному сбору мусора и вторсырья. Также в Химках уже несколько лет успешно реализуется проект „Мегабак“, куда жители могут сдать не только макулатуру, но и крупногабаритный мусор, строительные отходы, старую мебель, бытовую технику и автомобильные шины», - рассказала муниципальный депутат городского округа Химки Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля в регионе пройдет акция «День добрых дел».

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Химки Общественные акции
18 апреля 2024, 14:17
Еще один детский сад построят в Красногорске к сентябрю
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Строительство детского сада продолжается в Красногосрке на улице Ильинский тупик. Учреждение планируют открыть к сентябрю этого года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, учреждение будет расчитано на 250 мест. Проект реализуют по госпрограмме за счет бюджетных средств.

«На площадке работают 86 рабочих и три единицы техники. Подрядчик приступил к устройству фасадных конструкций. Одновременно продолжаются электромонтажные работы, устройство системы вентиляции, кровельные работы. Рабочие приступили к устройству фасадных конструкций», - добавили в ведомстве.

Площадь трехэтажного здания превысит 3,8 тысячи квадратных метров. В здании обустроят кабинеты, залы для занятий музыкой и физкультурой. На территории разместят игровые и спортивные площадки.

Всего в этом году по госпрограмме построят 11 детских садов в шести округах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Строительство Детские сады
18 апреля 2024, 14:15
Студенты Коломны победили на всероссийском научном конкурсе
Медиасток.рф
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Студенты факультета иностранных языков ГСГУ стали лауреатами всероссийского заочного конкурса исследовательских, изобретательских и творческих работ. Научные статьи талантливых ребят признали лучшими в направлении «Лингвистика».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, конкурс прошел в рамках национальной системы «Интеграция».

Победителям творческих соревнований Марии Вьялкиной, Дмитрию Воропай и Надежде Горловой в подготовке работ помогали их научные руководители: заведующая кафедрой германо-романских языков Наталья Хомутская и доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Наталья Степанова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Коломна Работа Студенты конкурсы

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