Детский сад № 65 в Одинцове отремонтируют к осени

Сейчас рабочие занимаются демонтажем, обустраивают электрику и ремонтируют кровлю. Ход работ проинспектировал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Во внутренних помещениях приступили к черновой штукатурке, на площадку завезли светопрозрачные конструкции - новые окна. На объекте задействованы порядка 50 человек, из техники работают автокран и фронтальный погрузчик», - поделился Иванов.

Детский сад на 240 мест построили в 1975 году. Здание хорошо сохранилось, однако требовало модернизации. После ремонта дошкольное учреждение будет соответствовать современным стандартам: внутри оборудуют спальни, игровые комнаты, учебные кабинеты, а также актовый и спортивные залы. Прилегающую территорию также благоустроят и озеленят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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