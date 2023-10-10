Детский сад № 26 в Балашихе отремонтируют по президентской программе к ноябрю

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«Здесь смогут заниматься 80 детей, в том числе с особенностями в развитии. Планируем завершить работы и открыть садик в ноябре», - сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Еще одно дошкольное учреждение обновили по президентской программе в микрорайоне Дзержинском. Более 350 воспитанников детского сада сейчас занимаются в отремонтированном здании.

Всего в этом году в Московской области приведут в порядок 29 детских садов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в регионе в 2024 году.

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