Детский сад № 26 в Балашихе отремонтируют по президентской программе к ноябрю
Капитальный ремонт по президентской программе ведется в отделении детского сада № 26 на улице Свердлова в Балашихе. Все работы завершат в ноябре.
«Здесь смогут заниматься 80 детей, в том числе с особенностями в развитии. Планируем завершить работы и открыть садик в ноябре», - сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
Еще одно дошкольное учреждение обновили по президентской программе в микрорайоне Дзержинском. Более 350 воспитанников детского сада сейчас занимаются в отремонтированном здании.
Всего в этом году в Московской области приведут в порядок 29 детских садов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в регионе в 2024 году.
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