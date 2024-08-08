Детский сад № 26 в Балашихе капитально отремонтируют к сентябрю

Здание детского сада на Пионерской улице построили в 1968 году. Этим летом там заменили кровлю, обновили фасад и внутреннюю отделку. Капитальный ремонт учреждения ведется по президентской программе.

«Летом мы традиционно готовим наши образовательные учреждения к началу учебного года, проводим ремонт. Одним из них стал этот детский сад. Мы не так давно приезжали сюда, и видим, как он преобразился - новый фасад, кровля, благоустройство территории, новые игровые элементы», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Он добавил, что работы завершат в августе, а в начале сентября в детский сад вернутся воспитанники. Учреждение будут посещать 220 ребят в возрасте от тех до семи лет.

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