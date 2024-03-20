Детский омбудсмен Подмосковья начнет сотрудничать с центром медиации для поддержки при разводе родителей

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, в рамках сотрудничества в Подмосковье проведут встречи с родителями, а также усовершенствуют законодательство в сфере защиты детства.

«За последние шесть лет ко мне поступило более 1400 обращений от родителей, которые не смогли договориться о том, как они будут дальше воспитывать совместных детей. Большинство из этих историй - настоящая военная хроника, битва между обиженными взрослыми, которые меньше всего думали о психологическом состоянии детей. Нам важно изменить эту ситуацию, в том числе путем просвещения», - сказала Ксения Мишонова.

Проект «НЕделим» запустили в 2021 году для снижения травмирующих психологических последствий для детей в случае развода родителей.

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