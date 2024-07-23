Детский омбудсмен Мишонова предложила повысить возраст медсогласия

По мнению Мишоновой, так как до 18 лет родители несут ответственность за ребенка, они же и должны иметь полный доступ к медицинской карте ребенка, знать все о его здоровье и давать согласие на медицинские манипуляции.

Она добавила, что подростки после 15 лет сами принимают решение об аборте, прививках, различных операциях, однако не все способны принимать взвешенные решения.

«Некоторые медицинские манипуляции могут пагубно отразиться на здоровье молодых людей. Все манипуляции должны проводиться с согласия и ведома законных представителей», - подчеркнула Мишонова.

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