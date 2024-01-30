Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала о задачах Подмосковья в Год семьи

Многие молодые люди отказываются оформлять брак и заводить потомство раньше 35 лет из-за боязни попасть в финансовые трудности. Из-за этого рождаемость заметно снизилась. Исправить ситуацию помогут меры поддержки.

По словам Ксении Мишоновой, в прошлый раз Год семьи был в 2008-м году. Тогда родились 1,7 миллиона детей. В этот раз ждут таких же высоких результатов.

«От этого года мы ждем увеличения количества детей, и я очень надеюсь, что нам удастся повысить планку отношения к многодетной семье и к семье вообще. Надо вернуть моду на семью», - отметила Ксения Мишонова.

Для поддержки семей в области также действует проект «Школа молодых родителей», где учат тому, как обеспечить безопасность ребенку с самых ранних лет.

Подмосковье оказывает поддержку и детям, прибывшим из Донбасса, а также семьям участников СВО. С ними регулярно проводят встречи, чтобы узнать, кто в чем нуждается.

«Это огромная и очень важная часть нашей жизни. На этих встречах ты можешь понять, в чем они действительно нуждаются», - отметила Мишонова.

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