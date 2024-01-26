26 января 2024, 16:46

Детский омбудсмен Ксения Мишонова проверила качество питания в школе в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова провела мониторинг качества школьного питания и состояния уборных в мытищинской школе № 8. В этот раз проверка коснулась и медицинских кабинетов образовательного учреждения.

Уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова отметила высокое качество питания в столовой, а также чистоту помещений в школе.

«Питание малышам нравится, говорят, что кормят вкусно. Старшеклассники - традиционно довольны меньше, ворчат, что не всегда успевают поесть и не все в меню им по вкусу. Но подростков и дома не всегда знаешь, чем накормить! Есть такая проблема», - рассказала Ксения Мишонова.

Подобные проверки проводятся в рамках реализации национального проекта президента «Образование». Он направлен на повышение качества образовательных услуг. Омбудсмен отметила, что такие мониторинги в Подмосковье будут продолжаться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности образовательных кластеров в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Мытищи
26 января 2024, 16:57
Инспекторы ГУСТ провели 1,4 тысячи телефонных консультаций в Подмосковье с начала января
ГУСТ МО
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Сотрудники ГУСТ провели более 1,4 тысячи консультация по телефону с начала января. Жители обращались в ведомство по вопросам уборки, ремонта и ЖКХ.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, сообщить о нарушениях в содержании территорий или получить консультацию жители могут по телефону горячей линии.

«Отличительной особенностью является возможность сразу поговорить с живым оператором. С начала года коллеги оказали более 1400 устных консультаций. Вопросы по большей части классические: сообщения об уборке снега и наледи, проведение ремонтных работ на объектах, а также обеспечение горячим и холодным водоснабжением», - сказала она.

В ведомстве добавили, что специалисты обрабатывают все обращения жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ремонтные работы
26 января 2024, 16:35
Около 80% территорий расчистили после снегопада в Подмосковье
ГУСТ МО
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Руководитель ГУСТ Светлана Аипова провела еженедельное совещание с главами округов по вопросам содержания территорий. На встрече обсудили результаты уборки улиц и дворов за пять дней снегопада, а также нововведения в работе с адресами, которые больше всего беспокоят жителей.

«Специалисты выполнили более 14 тысяч задач в отраслевой системе СКПДИ и очистили от снега 80% территорий области. Также мы отслеживаем работу техники, проверяя, как выполняются дистанции и сколько времени работают „помощники“», - подчеркнула Аипова.

В Серебряных Прудах, Чехове, Власихе и других округах работы выполнили на 100%. Однако есть те, кому предстоит улучшить показатели. Так, в число отстающих вошли Серпухов, Сергиев Посад, Мытищи и некоторые другие территории.

На совещании отметили новый формат работы с адресами, откуда поступает наибольшее количество обращений. Эти локации будут посещать инспекторы и давать указания сотрудникам ответственных организаций, которые обязательно нужно будет выполнить.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Снегопад
26 января 2024, 16:26
Алексей Ветров написал гимн для баскетбольной команды в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Житель Химок Алексей Ветров сочинил песню «Оранжевый мяч», которую удостоили почетного звания гимна баскетболистов центра спортивной подготовки № 5. Композицию для спортсменов автор исполнил прямо на тренировке.

Музыкальный подарок баскетбольной команде презентовали в честь десятилетия центра спортивной подготовки, где тренируются игроки.

«Всем понравилась ритмичная мелодия и, конечно, слова, в которых сказано про все наши команды, включая молодежную, высшую лигу и отделение по баскетболу три на три», - поделилась генеральный директор центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 5 Татьяна Аратова.

Баскетболисты в свою очередь решили отблагодарить музыканта за песню. Для Алексея провели мастер-класс по технике штрафного броска и атаки из-под кольца.

«Баскетбол мне нравится давно. Я часто хожу на игры в Химках», - признался Алексей Ветров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Баскетбол Песни
26 января 2024, 16:23
Строительная готовность школы в микрорайоне Катюшки в Лобне превысила 50%
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Строительная готовность школы на 2,2 тысячи мест в Лобне составляет более 50%. Эта школа будет одной из самых больших в Подмосковье. С ее открытием у детей в микрорайоне Катюшки появится возможность учиться рядом с домом.

Сейчас на объекте продолжается монтаж инженерных сетей и оборудования. Строители также укладывают кафель, монтируют фасад, занимаются устройством внутренних перегородок и полов.

Сдача объекта намечена на начало августа 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» В четырехэтажном здании общей площадью более 30 тысяч квадратных метров разместятся классы, лаборатории и мастерские, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, читальный зал с ИT-зоной и медицинский блок.

Рядом со школой построят беговые дорожки, спортивные площадки для командных игр. Также обустроят экологическую тропу и площадку для общешкольных мероприятий.

Школы Лобня

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