05 января 2025, 14:26

Детский новогодний праздник прошел в центральном парке в Волоколамске

Читайте нас в: Google Новости

В Волоколамске продолжаются праздничные мероприятия в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Так, центральный городской парк стал местом встречи с главным новогодним волшебником — Дедом Морозом, который вместе со своей внучкой Снегурочкой и помощниками устроил для гостей настоящую зимнюю сказку.

Веселые игры, танцы и увлекательные конкурсы подарили посетителям парка отличное настроение. Дети с азартом участвовали в различных соревнованиях, демонстрируя ловкость и быстроту, а взрослые активно поддерживали их, создавая атмосферу радости и веселья.

Праздник принес массу положительных эмоций всем участникам, продлевая ощущение новогоднего волшебства как для малышей, так и для их родителей.

Напомним, 7 января в городском парке Волоколамска состоится Рождественская программа. Гостей ждет праздничный «Рождественский хоровод», а также семейная мастерская «Баранки-бусы», где можно будет создать уникальные украшения. Завершит мероприятие яркая дискотека «Танцуют все».

Начало программы в 12:00. Возрастное ограничение - 3+.

Праздники Дети Волоколамск
05 января 2025, 15:05
Ледовое шоу пройдет в Пестовском парке в Балашихе 5 января
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Зимние развлечения в Балашихе в самом разгаре, и новогодние каникулы — отличная возможность провести время с семьей на свежем воздухе. В городе созданы все условия для того, чтобы сделать зимний отдых ярким и незабываемым.

Для любителей активного отдыха открыто 23 катка. Для тех, кто предпочитает зрелищные мероприятия, подготовлена насыщенная праздничная программа. Так, 5 января в Пестовском парке состоится грандиозное ледовое шоу Татьяны Навки, а 6 января на площади у Ледового дворца зрителей ждет захватывающее шоу снежного мотофристайла.

Любители горных лыж и сноуборда могут посетить курорт «Лисья гора», где оборудовано пять трасс разной сложности. Для тех, кто предпочитает катание на тюбингах, работает специальная трасса.

Жители и гости Балашихи также могут насладиться лыжными прогулками. В городе подготовлены четыре лыжные трассы: Пестовский парк, Ольгинский лесопарк, территория Голицынского лесопарка (Леоновское шоссе), микрорайон Первомайский (ориентир - улица Евстафьева, пункт проката).

Все трассы различаются по длине и перепаду высот, что делает их подходящими как для новичков, так и для опытных лыжников. Кроме того, в городе доступны популярные народные маршруты для прогулок на лыжах.

Отдых Семья Балашиха Парки
05 января 2025, 14:17
Ледовое шоу «Новогодний самовар» пройдет в Люберцах 5 января
Читайте нас в: Google Новости
В Городском округе Люберцы состоится традиционный зимний фестиваль, организованный в рамках губернаторской программы Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Особым событием фестиваля станет ледовое шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева «Новогодний самовар», которое пройдет 5 января в 17:00 на Центральном катке Люберец. На лед выйдут такие звезды фигурного катания, как Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие известные спортсмены.

«В дни новогодних каникул для наших маленьких жителей творческие бригады с Дедом Морозом и Снегурочкой проводят интерактивные программы прямо во дворах. Кроме того, в организации зимнего досуга активно участвуют специалисты культурных учреждений, окружных парков и спортивных объектов», - рассказал Владимир Волков.

Возрастное ограничение мероприятия - 0.

Люберцы Фестивали
05 января 2025, 14:11
Контроль за качеством подачи питьевой воды жителям усилили в Коломне
Читайте нас в: Google Новости
В период новогодних праздников в городском округе Коломна особое внимание уделяется стабильной работе систем жизнеобеспечения. Глава округа Александр Гречищев совместно с профильным заместителем Дмитрием Ходасевичем провели инспекцию водозаборных узлов, которые обеспечивают подачу чистой воды в дома жителей.

В ходе проверки они пообщались с дежурными сотрудниками, оценили состояние оборудования, проверили наличие резервных насосов и осмотрели дизельные генераторы, которые обеспечивают бесперебойную работу ВЗУ в случае отключения электроэнергии.

На сегодняшний день более 10 водозаборных узлов работают для обеспечения коломенцев чистой водой. Александр Гречищев подчеркнул важность труда сотрудников МУП «Тепло Коломны», которые круглосуточно следят за качеством воды.

«Машинисты насосных установок каждый час проводят отбор проб и анализируют их, что позволяет поддерживать надежность и стабильность подачи воды», - отметил глава округа.

Практически на каждом водозаборном узле установлено современное оборудование для водоочистки. В зависимости от качества воды применяются технологии хлорирования или ультрафиолетовой очистки.

Самым крупным ВЗУ остается объект в Малом Колычеве, который ежедневно перерабатывает около 15 тысяч кубических метров воды. Самым малым по производительности является водозаборный узел на улице Леваневского - его суточная мощность составляет около 400 кубических метров.

Такая тщательная подготовка и контроль со стороны администрации округа позволяют жителям Коломны быть уверенными в стабильной работе коммунальных служб даже в праздничные дни.

Праздники Коломна ЖКХ
05 января 2025, 14:03
Движение транспорта ограничат в Коломне на время рождественских богослужений
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В историческом центре города в Коломне временно ограничат движение и стоянку транспорта за исключением специального. В ночное время с 22:00 6 января до 3:00 7 января, а также утром 7 января с 7:00 до 12:00.

Под ограничения попадут улицы Лажечникова на участке от пересечения с улицей Казакова до пересечения с улицей Лазарева, Исаева, Казакова, Кремлевской, Дмитрия Донского и Святителя Филарета. Объезд данных участков будет организован по соседним улицам и дорогам.

Водителей личного транспорта просят заранее планировать маршруты объезда. Также напоминается, что автомобили, припаркованные с нарушением правил дорожного движения или постановления о временных ограничениях, будут эвакуированы.

Праздники Коломна ГИБДД Дороги

Новости по теме