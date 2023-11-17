Детский музыкальный фестиваль «В гостях у Антона Павловича» пройдет в Мелихове 26 ноября

Антон Чехов любил слушать песни и игру на музыкальных инструментах, в Мелихове часто устраивали творческие вечера с многочисленными гостями. Продолжая эту традицию, музей ежегодно проводит детский фестиваль с участием талантливых детей.

На цене выступят учащиеся музыкальных школ и детских школ искусств из Москвы, Калуги и разных округов Подмосковья. Они исполнят произведения известных композиторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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