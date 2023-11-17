17 ноября 2023, 14:18

Детский музыкальный фестиваль «В гостях у Антона Павловича» пройдет в Мелихове 26 ноября

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
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Детский музыкальный фестиваль «В гостях у Антона Павловича» пройдет в музее-заповеднике Чехова в Мелихове 26 ноября. На нем выступят ребята из Моквы, Подмосковья и Калуги.

Антон Чехов любил слушать песни и игру на музыкальных инструментах, в Мелихове часто устраивали творческие вечера с многочисленными гостями. Продолжая эту традицию, музей ежегодно проводит детский фестиваль с участием талантливых детей.

На цене выступят учащиеся музыкальных школ и детских школ искусств из Москвы, Калуги и разных округов Подмосковья. Они исполнят произведения известных композиторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Чехов Фестивали
17 ноября 2023, 14:27
Фонд развития промышленности помог модернизировать производство водосточных систем в Талдоме
Unsplash
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Производитель кровельных аксессуаров и водосточных систем «ИнтерПак» модернизировал производство в Талдоме. Компания воспользовалась мерами поддержки Фонда развития промышленности Московской области.

«Общий объем инвестиций в модернизацию производства составил 24 миллиона рублей. Из них 16,6 миллиона - это льготный заем, полученный от ФРП Подмосковья на закупку нового оборудования», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Теперь завод сможет увеличить производство с 32 до 50 тысяч метров продукции в год. Модернизация позволила создать более 10 рабочих мест.

Компания «ИнтерПак» работает с 2010 года. На заводе выпускают более 1,9 тысячи наименований продукции для обустройства скатных крыш и водосточных систем из ПВХ и стали.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Талдом
17 ноября 2023, 14:17
Тарифы в автобусах и поездах «Аэроэкспресса» изменятся с 1 декабря
Аэроэкспресс
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С 1 декабря тарифы на некоторые поезда и экспресс-автобусы компании «Аэроэкспресс» измкенятся. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На поездах тарифы группы «Подписка» и абонементы останутся прежними. Исключением станет абонемент на 15 поездок.

«Стоимость одной поездки в/из аэропорта по подписке составляет от 60 рублей, по абонементу - от 120 рублей. Цена стандартного билета при покупке онлайн заранее составит 525 рублей, при покупке в день поездки - 550 рублей», - уточнили в ведомстве.

Тарифы «Стандарт Туда - Обратно», «Семейный Туда - Обратно», «Бизнес» и «Бизнес Туда - Обратно» проиндексируют с учетом инфляции.

На экспресс-автобусах № 1195 от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево и обратно цена проезда останется без изменений. На маршруте № 1185 она повысится до 300 рублей, а туда-обратно - 500 рублей. Подписки и абонементы не изменятся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Поезда
17 ноября 2023, 13:49
Серию бизнес-тренингов проведут для предпринимателей Подмосковья 23 ноября
Мининвест МО
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Центр «Мой Бизнес» Московской области проведут серию тренингов для предпринимателей 23 ноября. Мероприятие организовали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

«С 10:00 до 11:30 пройдет тренинг „Навыки личной эффективности для управленцев“. Вместе с бизнес-тренером Оксаной Набок участники выяснят, какие навыки определяют личную эффективность управленца, как рационально использовать свои ресурсы, а также научатся определять свои сильные стороны и расставлять приоритеты», - уточнили в ведомстве.

В 11:40 до 13:10 пройдет тренинг «Цели и управление временем», в 14:00 - «Эмоциональное лидерство для построения долгосрочных партнерских отношений». В 15:40 на тренинге «Переговоры и навыки влияния. Отражаем манипуляции», бизнесменов научат переговорам.

Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

Тренинги проведут на Ленинградском проспекте, 55 в Москве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес
17 ноября 2023, 13:37
Третий корпус складского комплекса в индустриальном парке «Есипово» достроят в 2024 году
Мининвест МО
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Холдинг «Строительный Альянс» продолжает строительство производственно-складского комплекса в Солнечногорске в формате «Подмосковье индастриал». Третий корпус объект в индустриальном парке «Есипово» введут в эксплуатацию в первом квартале 2024 года, сообщил зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На данный момент в составе комплекса построили первые два корпуса.

«Инвестиции в проект составят около 800 миллионов рублей. На новой производственной площадке создадут 240 рабочих мест. Всего на территории комплекса, который будет состоять из четырех очередей, создадут порядка 1,5 тысячи новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оцениваются в 7,7 миллиарда рублей», - рассказала Зиновьева.

Общая площадь третьего корпуса составит 33 тысячи «квадратов». В нем разместят свыше 30 блоков. Это производственные и «Предприниматели смогут приобрести или взять в аренду готовые помещения от 750 квадратных метров. После того, как третья очередь будет запущена в работу, холдинг „Строительный Альянс“ приступит к строительству четвертой очереди. Весь проект будет реализован до конца 2027 года», - рассказал и. о. гендиректора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

В индустриальном парке «Есипово» расположились такие компании, как «Виэнти Продакшн Групп» по производству зубных паст, кремов и шампуней, «Фокус» - оборудования для хирургии, китайское предприятие «СиЭнПи» - насосов, белорусские «Витебские ковры» и другие.

«В общей сложности мы планируем реализовать более 115 тысяч квадратных метров складской и промышленной недвижимости на территории индустриального парка „Есипово“. Воспользоваться размещением может практически любой промышленный производитель», - подчеркнул соучредитель холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Бизнес

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