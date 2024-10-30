Детский мастер-класс по журналистике прошел в Лобне

Они также попробовали свои силы в создании собственных произведений, используя древние техники. Участники отметили, что занятие оказалось не только образовательным, но и вдохновляющим.

В Центральной библиотеке Лобни юные участники студии «Молодой журналист» погружались в мир журналистики, изучая жанр интервью. Ребята практиковались в умении брать интервью у приглашенных гостей, участвовали в интерактивных играх и создавали собственные истории под музыку композитора Эрнесто Кортасара.

Эти инициативы подчеркивают важность библиотек как центров культурного и образовательного развития для молодежи. Напомним, что Центральная библиотека Лобни находится по адресу: улица Чехова, 5, а Детская библиотека расположена на улице Циолковского, 3.

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