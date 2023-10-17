Детский лагерь открыли на время осенних каникул в Центре творчества в Красногорске

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Подмосковье. Там учатся одаренные дети из разных регионов России, получившие высокие достижения на олимпиадах и конкурсах.

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Педагоги и их помощники из школы вожатых «Новое поколение» организовали для ребят веселое обучение и активный отдых. Например, ребята приготовили торт «Муравейник». Дети надели чепчики, фартуки и перчатки, превратившись в настоящих кондитеров. Чтобы узнать ингредиенты торта, они отгадывали загадки. После прослушали лекцию по технике безопасности на кухне, и только тогда разбились на команды, распределив обязанности между собой.

«Зарядку делаем на улице, если не позволяет погода, то под музыку веселые танцы, которые дети тоже очень любят. В четверг у нас будет мастер-класс по изготовлению мороженого, а вчера у нас была лепка из глины, <…> продолжается рисование. Много интересных игр, квестов», - поделилась директор Центра творчества Елена Сапронова.