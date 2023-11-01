Детский лагерь «Горизонт» в Клину вошел топ-10 в России

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Участниками конкурса стали 119 детских лагерей. Жюри оценило инфраструктуру, уровень безопасности, квалификацию педагогов и условия проживания ребят. По итогам соревнований одним из лучших признали клинский оздоровительный центр «Горизонт».

«Мы молодой лагерь, муниципальный. Нашей главной задачей было заявить о себе. И то, что нас выбрали из 119 претендентов, - это очень неожиданная и приятная новость», - отметил директор «Горизонта» Дмитрий Горячев.

Особенностью лагеря является костровое меню, которое очень полюбили воспитанники. В центре работают высококлассные специалисты, которые регулярно подтверждают свою квалификацию.

За пять лет в «Горизонте» отдохнули более 30 тысяч детей со всей России.

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