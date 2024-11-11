Детский конкурс на лучшую новогоднюю сказку начался в Серпухове

Для участия необходимо отправить аудиозапись новогодней сказки на электронную почту konkurs-serpreg@yandex.ru до 30 ноября. В заявке следует указать фамилию, имя, возраст участника и контактный номер телефона.

Конкурс пройдет в трех возрастных категориях: до шести лет, от семи до 10 лет и от 10 до 14 лет. Победители в каждой категории будут определены по уровню исполнительского мастерства, индивидуальности исполнительской манеры, внятности и слышимости речи, артистичности и сценической культуре, уровню художественного вкуса в подборе произведения, своеобразию и оригинальности репертуара, соответствию исполняемого произведения возрасту конкурсанта.

Победители конкурса получат сладкий подарок и билет на новогоднюю елку, а также смогут насладиться спектаклем «Новогодний переполох».

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