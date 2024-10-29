Детский концерт вокальной музыки прошел в Павловском Посаде

Воспитанники отдела «Сольное пение» Детской музыкальной школы имени Евгения Дербенко подарили гостям мероприятия творческие номера. В исполнении детей и подростков зрители услышали известные композиции из отечественных фильмов и мультфильмов.

«Волнение у ребят было и это абсолютно нормально. Но главное, что все смогли с ним справиться и выступить перед гостями праздника. Родители поддерживали, подпевали. Атмосфера получилась очень теплой и душевной», - сказали организаторы концерта.

Аккомпанировали выступающим преподаватели Детской музыкальной школы имени Евгения Дербенко.

«Я случайно узнала про концерт придя за книгой в библиотеку. Сразу решила остаться и провести время под красивое пение. Ребята большие молодцы. Сразу видно качество преподавания. Голоса чистые, песни лились свободно, непринужденно, - отметила одна из гостей концерта.

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