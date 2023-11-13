Детский интерактив по финансовой грамотности прошел на выставке-форуме «Россия»

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Квест провел замминистра экономики и финансов Андрей Майоров. Он рассказал гостям факты из мира финансов, после чего дети стали частью игры «Алиас» на знание финансовых терминов.

Целью интерактива по финансовой грамотности стало получение несовершеннолетними навыком ответственного отношения к деньгам.

«Финансовая тема привлекла посетителей всех возрастов. Команды, состоявшие из детей, подростков и взрослых мерились силами в игре „верю/не верю“. Сложные вопросы во время напряженной борьбы за победу обсуждали все вместе, рассматривая разные версии», - уточнили в ведомстве.

Самым юным участником квеста стал 11-летний Михаил. Победители игры получили не только знания, но и беспроводную колонку и ланчбокс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» позволит посетителям совершить виртуальное путешествие по значимым местам региона.

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