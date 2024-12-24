24 декабря 2024, 14:50

Детский хор из Лобни стал победителем международного конкурса

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Конкурс «Новогодний калейдоскоп» проходил в окружном общественном центре имени Моссовета . В творческом состязании участвовали юные артисты разных жанров.

Мероприятие было организовано в рамках фестивального движения «Созвездие детских талантов». Исполнители соревновались в нескольких номинациях: хореография, вокал, театр, художественное слово, хоровое и декоративно-прикладное искусство, оригинальный жанр и театр моды.

Детский хор «Серебряный родник» из лобненского Дворца культуры «Чайка» показал высокий уровень вокального мастерства и получил высокие оценки жюри. Юные артисты исполнили «Рождественскую песенку», поделившись со зрителями настроением приближающегося праздника. Наградой творческому коллективу из Лобни стал диплом лауреатов первой степени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Дети Лобня конкурсы
24 декабря 2024, 15:36
Новогоднее представление для детей прошло в ДК «Гармония» в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Интерактивную программу под названием «Волшебные часы Деда Мороза» подготовили сотрудники дома культуры. Для юных гостей организовали разнообразные конкурсы и задания.

В зале дома культуры «Гармония» собрались ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также дети бойцов специальной военной операции. Все гости прибыли на праздник из города Белоозерский и близлежащих деревень.

Добрая и увлекательная история про Деда Мороза и его остановившиеся часы, Снегурочку и веселого Эльфа пришлась маленьким зрителям по душе и никого не оставила равнодушным. Ребята с удовольствием выполняли различные задания и продемонстрировали свои костюме на устроенном показе мод. В завершение праздника все его участники получили от Деда Мороза сладкие подарки.

Дети Спектакль Воскресенск
24 декабря 2024, 15:26
Юные пациенты Воскресенской больницы получили новогодние подарки
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Депутаты окружного совета и сторонники «Единой России» побывали с благотворительной миссией в стационаре Воскресенской больницы. Они передали ребятам, которые находятся на лечении, подарки и так называемую «Коробку храбрости».

В рамках благотворительной акции «Коробка храбрости» и проекта «Добрая комната» партийцы и другие неравнодушные жители Воскресенска собрали для детей игрушки, книги, наборы для творчества, альбомы и карандаши, пазлы и другие подарки. Все эти вещи предназначены для того, что маленькие пациенты смогли скрасить ожидание медицинских процедур или вознаградить себя за смелость и терпение.

Глава объединения «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Сергей Слепов отметил, что ребята были очень рады подаркам и получили заряд новогоднего настроения. «Сюрприз для юных пациентов удался. В „Доброй комнате“ они могут играть и общаться, отвлекаясь от процедур и обстановки больницы», - сказал депутат.

Гости поздравили детей с наступающим Новым годом и пожелали здоровья, радостных дней и исполнения заветных желаний.

Больницы Депутаты Воскресенск «Единая Россия»
24 декабря 2024, 15:15
Инструктаж нарядов комплексных сил по охране порядка прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Совместный инструктаж нарядов комплексных сил, заступающих на службу по охране общественного порядка, прошел в муниципалитете. В нем также участвовал член Общественного совета при УМВД России по городскому округу Роман Сурупов.

Развод принимал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Степан Тишин. В инструктаже приняли участие все подразделения Управления МВД сотрудники Росгвардии, Добровольной народной дружины и представители администрации округа.

Проверка касалась внешнего вида сотрудников полиции и их документов. У заступающих в наряд проверили соответствие личным номерам удостоверений и специальных жетонов, а также правильность ношения формы. Полицейским рассказали об оперативной обстановке на территории и сформулировали задачи по охране общественного порядка.

Роман Сурупов положительно оценил готовность нарядов полиции к выполнению служебных задач и напомнил полицейским о необходимости строгого соблюдения мер личной безопасности.

МВД РФ Полиция Воскресенск
24 декабря 2024, 15:15
Традиционный фестиваль пряников прошел в Дмитрове
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Более 3000 гостей посетили фестиваль, посвященный прянику, в Дмитрове. Знатоки пряничного дела представили на площадке свои шедевры, а гости узнали об истории муниципалитета.

Мероприятие провели в музейно-выставочном комплексе Музея-заповедника «Дмитровский кремль». Участниками стали гости из разных регионов страны. Посетил фестиваль и глава Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Гости поучаствовали в мастер-классах по украшению пряников. Также все желающие побывали на экскурсии, где узнали о богатой истории Дмитровского края и его связи с историей России.

«У Дмитровского края огромная, богатая история, самым тесным образом переплетающаяся с историей Руси, государства Российского, всей нашей великой страны. Наш музей бережно хранит ее, собирает новые интересные факты, ведет просветительскую работу. И у него есть большой потенциал для того, чтобы развиваться и стать точкой притяжения как для жителей округа, так и для туристов из разных уголков России», - отметил глава Дмитровского городского округа Иван Курданин.

В конкурсной программе в этом году поучаствовали 26 кондитеров со всей России. Победителей определили в шести номинациях. В том числе вручили приз зрительских симпатий.

Глава муниципалитета отметил, что в округе планируется еще много тематических событий в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Фестивали Новый год Дмитров

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