Детский хор из Лобни стал победителем международного конкурса

Интерактивную программу под названием «Волшебные часы Деда Мороза» подготовили сотрудники дома культуры. Для юных гостей организовали разнообразные конкурсы и задания.

В зале дома культуры «Гармония» собрались ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также дети бойцов специальной военной операции. Все гости прибыли на праздник из города Белоозерский и близлежащих деревень.

Добрая и увлекательная история про Деда Мороза и его остановившиеся часы, Снегурочку и веселого Эльфа пришлась маленьким зрителям по душе и никого не оставила равнодушным. Ребята с удовольствием выполняли различные задания и продемонстрировали свои костюме на устроенном показе мод. В завершение праздника все его участники получили от Деда Мороза сладкие подарки.