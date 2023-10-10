Детский хор из Химок стал лауреатом международного конкурса «Золотой кубок» в Сочи

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Участие в международном конкурсе «Золотой кубок» принимают детские музыкальные и танцевальные коллективы. Программа фестиваля также включает в себя мастер-классы и гала-шоу с лучшими творческими номерами.

«„Золотой кубок“ проводился с целью создания благоприятных условий для творческого роста молодых исполнителей, расширения культурного межнационального сотрудничества, а также для реализации творческого потенциала талантливых детей и подростков», - рассказала депутат городского округа Химки Ирина Спирина.

Школа искусств имени Верстовского помогает развивать творческое образование детей в Химках и реализует программу губернатора «Культура Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей в регионе. По его словам, школы столкнулись с нехваткой учителей по точным и естественным наукам.

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