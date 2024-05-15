15 мая 2024, 21:27

Детский городок в Одинцове оснастили видеонаблюдением

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Детскую площадку открыли в прошлом году в деревне Шульгино. Площадь городка составляет 450 квадратных метров. Его оформили в виде легендарного космического корабля «Буран» по губернаторской программе.

Осенью 2023 года по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева открылась новая детская площадка в деревне Шульгино. Игровой городок расположен на берегу пруда.

«Сегодня лично проверил состояние объекта после богатого на осадки зимнего периода - площадка содержится хорошо и пользуется спросом. Для безопасности ребят и их родителей объект оснастили освещением и видеонаблюдением. Прилегающую территорию можно развивать и дальше. Подготовим проект обустройства небольшого пирса на пруду, чтобы здесь было комфортно и рыбакам. Концепцию обязательно обсудим с жителями», - рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Отметим, что детская площадка вошла в программу благоустройства по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Всего в прошлом году на территории Одинцовского округа по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева установили девять современных игровых городков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Одинцово Благоустройство Добродел
15 мая 2024, 21:59
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» стартовал в Клину
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Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» пройдет в Клину с 15 по 20 мая. Свое мастерство продемонстрируют сильнейшие пилоты России.

В этом году в нем принимают участие 20 экипажей тепловых аэростатов. Поддержать участников приехали опытные пилоты из Москвы, Тулы, Великих Лук, Великого Новгорода, Кунгура, Алтайского края и других городов России.

«Хочу выразить благодарность администрации городского округа Клин, которая много лет поддерживает чемпионат по воздухоплавательному спорту. Благодаря поддержке все это развивается и собирает очень много откликов, как от пилотов, так и от зрителей», - рассказала пилот Диана Насонова.

Главный судья фестиваля Иван Меняйло отметил, что главная цель соревнований - это проверка точности управления надувным аппаратом.

«Им нельзя повернуть налево или направо. Мы можем только изменить высоту и поймать поток воздуха нужного нам направления. Таким образом маневрировать», - пояснил Меняйло.

В рамках фестиваля пройдет также седьмой чемпионат России среди женщин по воздухоплавательному спорту, а победители получат главный приз - «Звезду Юрия Тарана».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Клин Фестивали
15 мая 2024, 21:24
Итоги работы Общественной палаты за 4 года подвели в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи состоялось итоговое заседание Общественной палаты действующего созыва. На нем обсудили результаты совместной работы за четыре года.

По словам председателя муниципальной Общественной палаты Игоря Савоша, этот созыв - один из сильнейших за последние годы.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов поблагодарил присутствующих за их отличную работу. В рамках заседания состоялось торжественное награждение.

За четыре года общественники провели 86 выездных комиссий, 97 мониторингов, 180 встреч и консультаций с жителями, организовали 80 городских мероприятий и три фестиваля дружбы народов. Они также активно собирали и отправляли посылки бойцам на передовую, передав семь тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и жителям новых регионов.

«Начинается формирование нового состава Общественной палаты. Уверена, он будет продолжать те традиции, которые были заложены предшественниками. Мы всегда рады тем, кто работает с нами на результат для любимого округа», - отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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Мытищи Депутаты
15 мая 2024, 21:04
Более 50 врачей пополнили штат больницы в Мытищах в этом году
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В поликлиники городского округа Мытищи активно приглашаются врачи-ревматологи, неврологи, детские офтальмологи и хирурги, аллергологи, оториноларингологи и медицинские сестры. Благодаря государственным мерам поддержки в этом году удалось привлечь более 50 врачей.

Заместитель главного врача Екатерина Суслова сообщила, что кадровый вопрос является одним из ключевых в программе «Модернизация первичного звена». Региональные меры социальной поддержки играют важную роль - это компенсация за аренду жилья, социальная и бюджетная ипотеки, а также программа «Приведи друга».

Кроме того, в муниципалитете предоставляется жилье по договорам коммерческого найма и служебное жилье. В настоящее время муниципальным жильем пользуются 32 врача и пять медицинских сестер.

Напомним, что специалисты некоторых медицинских специальностей получают дополнительные выплаты из регионального бюджета. Так, врачи-терапевты и педиатры поликлиник получают по 32 тысячи рублей, а врачи отделения неотложной медицинской помощи - по 15 тысяч рублей.

Также, поддержка оказывается и молодым специалистам. Врачи с опытом работы менее трех лет могут претендовать на 15 тысяч рублей, а медицинские сестры - на 7,5 тысячи рублей. Благодаря всем этим мерам поддержки в 2023 году удалось привлечь в команду более ста медицинских работников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение Больницы Мытищи Врачи
15 мая 2024, 20:42
Школы Мытищ подготовят к итоговой аттестации выпускников в мае
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи идет подготовка к итоговой аттестации выпускников. В округе насчитывается 44 образовательных учреждения. Всего в этом году они выпустили 5397 учеников: 3851 девятиклассника и 1546 одиннадцатиклассников.

Основной период итоговых экзаменов для девятиклассников пройдет с 21 мая по 2 июля. Для этого организовано 15 пунктов в школах и шесть на дому. Ученики сдадут четыре предмета: два обязательных и два по выбору. В этом году также предусмотрена промежуточная аттестация для школьников из новых регионов России, в округе таких двое.

Итоговые экзамены для одиннадцатиклассников пройдут с 23 мая по 5 июля. Для них организовано 11 пунктов в школах и один на дому. В этом году по решению президента выпускникам предоставлены два дня для пересдачи одного предмета по выбору - 4 и 5 июля. При пересдаче засчитывается последний результат.

Изменения также коснулись порядка получения медалей. Медали I степени вручат «круглым отличникам» и тем, кто набрал не менее 70 баллов по русскому языку и по выбранному предмету на ЕГЭ. Медаль II степени получат те, у кого не более двух оценок «хорошо» и кто наберет не менее 60 баллов по русскому языку и по выбранному предмету на ЕГЭ.

Для организации проведения ГИА в округе подготовлены все необходимые службы. Обеспечены резервные линии интернета и источники электричества. На время аттестации введут режим тишины со стороны строительных и дорожных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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ЕГЭ Школы Мытищи Школьники

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