Детский городок «Сказка» реконструируют в Протвине в 2024 году

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, на территории детского городка восстановят игровые элементы, а также установят новые. На площадку будут вести крупные деревянные ворота, а сам комплекс будет состоять из высоких башен.

«Уже в следующем году мы восстановим любимое место для многих протвинцев. Мы знаем, как горожане хотели преобразить это место и надеемся, что обновленная „Сказка“ понравится местным жителям и гостям Подмосковья», - сказал он.

Старый деревянный городок был построен в 70-х годах прошлого века архитекторами Сыромятниковым и Лисицыным при участии скульпторов Сенько и Шишакина. Его оформили в стиле деревянного зодчества - каждый элемент создавался вручную. Это избушки, столбы-истуканы, Змей-Горыныч и многие другие объекты.

Оформление городка сделают в том же стиле, который был изначально. На территории также установят освещение и обустроят пешеходные дорожки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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