Детский футбольный турнир «Новогодние каникулы» прошел в Можайске

По итогам турнира победителем стала команда «Барса» 2014 года рождения, показавшая уверенную игру на протяжении всех матчей. Серебряные медали завоевала команда «Арсенал» 2014 года рождения, а бронзовыми призерами стали футболисты 2015 года рождения.

Организаторы отметили, что турнир стал отличной подготовкой для юных спортсменов перед предстоящими соревнованиями, в которых планируют принять участие можайские команды.

Кроме того, в рамках мероприятия были подведены итоги футбольного сезона. Лучших игроков года наградили памятными призами. Среди спортсменов 2011 года рождения лучшим игроком был признан Иван Бардин, второе место занял Иван Шмаков, а третье - Николай Причка. Среди футболистов 2014 года рождения звание лучшего игрока получил Артем Семенов, серебряным призером стал Сергей Брыкин, а бронза досталась Давиду Клиницкому.

Турнир «Новогодние каникулы» стал настоящим праздником спорта и подарил юным футболистам возможность проявить себя на поле, а их болельщикам - насладиться увлекательной игрой.