Детский духовой оркестр из Балашихи получил гран-при на международном фестивале

«В номинации „духовые инструменты“ лауреатом первой степени стала Анна Зарубина и лауреатом третьей степени Альмира Гимадеева. Оркестр, как и его музыканты получили дипломы и памятные призы», - прокомментировал художественный руководитель и главный дирижер Артем Проскуров.

Он добавил, что оркестр также выступил и на улицах поселка Витязево. Ребята прошли маршем с игрой до места своего выступления в сопровождении оваций со стороны гостей и жителей населенного пункта.

Впереди у ребят новые конкурсы и концерты. Сейчас в оркестре занимается более 20 исполнителей, но в планах включить в состав свыше 60 новых музыкантов из Балашихи.

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