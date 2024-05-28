28 мая 2024, 10:07

Детские соревнования по футболу прошли на стадионе «Химик» в Чехове

Телеканал «360»
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Победителей соревнований по футболу на кубок главы городского округа Чехова определили среди детских команд. Турнир прошел на стадионе «Химик».

Восемь команд из Чехова, Подольска и Калуги участвовали в турнире на стадионе «Химик». В первой половине дня соревновались футболисты младшего возраста девять-десять лет.

От лица главы городского округа Чехов Михаила Собакина всех участников поздравила начальник управления физической культуры, спорта и туризма Елена Калуцкая. Лучшие игроки в каждой из команд получили кубки и сладкие призы. Футбольные мячи от местного отделения партии «Единая Россия» - приятное дополнение к кубкам и медалям.

Главные награды под всеобщие аплодисменты вручили победителям и призерам турнира. Их ребятам вручал семикратный чемпион России по футболу Дмитрий Хлестов.

«В мои далекие 1980-е турниров было очень мало. Сейчас много детей, которые занимаются футболом, поэтому турниры нужны больше», - сказал Хлестов.

Во второй половине дня за победу боролись ребята 11-12 лет. Чеховская команда «Витязь» в этом турнире одержала победу. Возможно, в будущем кто-то из ребят проявит себя на профессиональном уровне, по примеру старших воспитанников местной футбольной школы имени Валерия Васильева.

«На данный момент есть несколько футболистов, которые участвуют во второй лиге Чемпионата России. Один из них - Иван Енин. Он играл в Чемпионате России в команде „Торпедо“», - отметил заведующий стадионами в городском округе Чехов Денис Юрьев.

Восемь команд из Чехова, Подольска и Калуги участвовали в турнире на стадионе «Химик». В первой половине дня соревновались футболисты младшего возраста девять-десять лет.

От лица главы городского округа Чехов Михаила Собакина всех участников поздравила начальник управления физической культуры, спорта и туризма Елена Калуцкая. Лучшие игроки в каждой из команд получили кубки и сладкие призы. Футбольные мячи от местного отделения партии «Единая Россия» - приятное дополнение к кубкам и медалям.

Главные награды под всеобщие аплодисменты вручили победителям и призерам турнира. Их ребятам вручал семикратный чемпион России по футболу Дмитрий Хлестов.

\"В мои далекие 1980-е турниров было очень мало. Сейчас много детей, которые занимаются футболом, поэтому турниры нужны больше\", - сказал Хлестов.

Во второй половине дня за победу боролись ребята 11-12 лет. Чеховская команда «Витязь» в этом турнире одержала победу. Возможно, в будущем кто-то из ребят проявит себя на профессиональном уровне, по примеру старших воспитанников местной футбольной школы имени Валерия Васильева.

\"На данный момент есть несколько футболистов, которые участвуют во второй лиге Чемпионата России. Один из них - Иван Енин. Он играл в Чемпионате России в команде \"Торпедо\"\", - отметил заведующий стадионами в городском округе Чехов Денис Юрьев.

Положительных эмоций спортсменам добавила вкусная солдатская каша с чаем. Ей угощали всех участников детского турнира.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Положительных эмоций спортсменам добавила вкусная солдатская каша с чаем. Ей угощали всех участников детского турнира.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Чехов Футбол
28 мая 2024, 09:46
Более 100 школьников посетили урок по профориентации в Лобне
Телеканал «360»
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Урок профориентации прошел в школе № 3 в Лобне. Его посетили более 100 ребят.

В последние годы в России становится все более популярной профессия грумера. Это люди, которые ухаживают за домашними животными: вычесывают шерсть, стригут, причесывают и купают кошек и собак. В Лобне по программе профориентации об особенностях этой специальности рассказали школьникам.

Чтобы стать хорошим грумером, нужно не только уметь держать инструменты в руках, но и знать принципы анатомии, косметологии, ветеринарии, кинологии и многое другое. На встрече школьникам не только рассказали про особенности этой профессии, но и провели викторину. Самые активные ребята получили призы.

«Мы хотим попробовать понять, насколько это интересно детям и насколько это востребовано. И если мы поймем, что аудитория будет достаточно широкая, то в последствии мы будем расширять наше сотрудничество. В том числе обучать детей», - отметил первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев.

В последние годы в России становится все более популярной профессия грумера. Это люди, которые ухаживают за домашними животными: вычесывают шерсть, стригут, причесывают и купают кошек и собак. В Лобне по программе профориентации об особенностях этой специальности рассказали школьникам.

Чтобы стать хорошим грумером, нужно не только уметь держать инструменты в руках, но и знать принципы анатомии, косметологии, ветеринарии, кинологии и многое другое. На встрече школьникам не только рассказали про особенности этой профессии, но и провели викторину. Самые активные ребята получили призы.

«Мы хотим попробовать понять, насколько это интересно детям и насколько это востребовано. И если мы поймем, что аудитория будет достаточно широкая, то в последствии мы будем расширять наше сотрудничество. В том числе обучать детей», - отметил первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев.

Встреча помогла не только узнать больше о профессии грумера, но и напомнила школьником о том, как важно заботиться о своих питомцах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Встреча помогла не только узнать больше о профессии грумера, но и напомнила школьником о том, как важно заботиться о своих питомцах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Школьники
28 мая 2024, 09:41
Концерт со световым шоу прошел к 60-летию Звездного Городка
Телеканал «360»
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Звездный Городок отпраздновал 60-летие. По этому случаю в округе прошли развлекательные программы, мастер-класс по рыбной ловле, а завершал праздник концерт со световым шоу.

История Звездного Городка началась в начале 1960-х годов, когда было принято решение о создании научного центра по подготовке человека к космическим полетам. Первые дома в городке были построены в 1964 году. Свое название городок получил в 1968 года по инициативе Юрия Гагарина.

«Первые задачи были - это покорить космос, а дальше - благоустраивать ту территорию, где живут наши профессионалы, космонавты, сотрудники ЦПК. С этой задачей уже справилось наше современное поколение. И мы продолжаем над этим работать. Мы видим, как преобразился Звездный Городок за это время», - сказал депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Толмачев.

Основное торжество в честь юбилея прошло на площади у Дома космонавтов. Там чествовали ветеранов педагогического труда, культурной сферы, здравоохранения, правопорядка, безопасности и инженерно-технического ремесла. Специалистов в области развития городской инфраструктуры и благоустройства Звездного Городка. А муниципальные депутаты присвоили звание почетного гражданина городка Герою Российской Федерации, летчику-космонавту Василию Циблиеву и почетному работнику общего образования России Елене Афанасьевой.

Второй площадкой праздника стало Первое озеро. Там прошли «Звездная рыбалка» и мастер-класс по рыбной ловле, открытые тренировки. Также работали аттракционы и проводилась анимационная программа для детей.

«Звездный Городок - важнейшая точка на карте космонавтики в России. И здесь находится единственный в стране ЦПК, который готовит космонавтов не только для России, но практически для всего мира. Развитие Звездного Городка очень важно для всех, в том числе для госкорпорации „Роскосмос“», - отметил директор Центра взаимодействия с органами государственной власти и работы с регионами госкорпорации «Роскосмос» Алексей Халиулин.

Праздничные мероприятия в Звездном Городке продолжались до позднего вечера. На сцене Дома космонавтов выступали местные коллективы и профессиональные артисты, в том числе народный артист Российской Федерации Александр Маршал и группа «Агата Кристи». Апогеем праздника стало красочное световое шоу.

«Я, конечно же, хочу пожелать всем жителям Звездного Городка и всем любителям космоса, чтобы мы поскорее обрели свою Российскую орбитальную станцию, для которой мы и готовим космонавтов здесь», - сказал глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Космонавты Звездный городок
28 мая 2024, 09:24
Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 30 мая
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Два лесных пожара потушили в Подмосковье 27 мая. Они произошли в трех километрах от поселка Фряново в Щелкове и в двух километрах от деревни Быковод в Дмитрове. Огонь тушили 75 человек. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, с 28 по 30 мая на большей части территории области ожидают четвертый класс пожарной опасности. При этом 28 мая третий установится в Наро-Фоминском лесничестве, а второй - в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Подольском и Шатурском. В среду и четверг, 29 и 30 мая, третий класс пожарной опасности будет в Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском и Шатурском лесничествах.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 27 градусов днем и опустится до 13 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Лесные пожары Прогноз погоды Погода
28 мая 2024, 08:56
Круговое движение обустроят на Московском проспекте в Пушкино
Телеканал «360»
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Ремонт дорог в Пушкино входит в активную фазу. На Московском проспекте приступили к обустройству кругового движения на пересечении с Вокзальной улицей.

Подрядчик вышел на объект в начале мая. Как идет работа сегодня, оценил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами и активистами «Единой России». Проверка прошла в рамках партийного проекта «Городская среда».

«В любом случае каждый ремонт, который мы делаем, а делаем мы это за государственные деньги - по программе губернатора, должен вносить позитивные и эффективные элементы улучшения качества дорожного движения», - сказал Красноцветов.

В рамках ремонта на Московском проспекте заменят дорожное полотно и тротуары, модернизируют все светофорные объекты, поменяют автобусные павильоны и изменят организацию дорожного движения. Не только добавят круг, но и переходно-скоростные полосы.

«По этой программе мы вносим существенные коррективы. Где-то расширяем дороги, где-то организовываем круговое движение, организовываем парковочные карманы. Самое главное, что это благоприятно будет сказываться на транспортной обстановке в округе», - отметил депутат Московской областной Думы Михаил Ждан.

Подрядчик вышел на объект в начале мая. Как идет работа сегодня, оценил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами и активистами «Единой России». Проверка прошла в рамках партийного проекта «Городская среда».

«В любом случае каждый ремонт, который мы делаем, а делаем мы это за государственные деньги - по программе губернатора, должен вносить позитивные и эффективные элементы улучшения качества дорожного движения», - сказал Красноцветов.

В рамках ремонта на Московском проспекте заменят дорожное полотно и тротуары, модернизируют все светофорные объекты, поменяют автобусные павильоны и изменят организацию дорожного движения. Не только добавят круг, но и переходно-скоростные полосы.

«По этой программе мы вносим существенные коррективы. Где-то расширяем дороги, где-то организовываем круговое движение, организовываем парковочные карманы. Самое главное, что это благоприятно будет сказываться на транспортной обстановке в округе», - отметил депутат Московской областной Думы Михаил Ждан.

Также в Пушкино отремонтировали дорогу на улице Тургенева. Здесь полностью заменили дорожное полотно и бортовые камни, сделали тротуары и нанесли разметку из термопластика.

На сегодняшний день в работе пять дорог из шести запланированных. Всего в округе в 2024 году по программе отремонтируют порядка 3,5 километров дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Также в Пушкино отремонтировали дорогу на улице Тургенева. Здесь полностью заменили дорожное полотно и бортовые камни, сделали тротуары и нанесли разметку из термопластика.

На сегодняшний день в работе пять дорог из шести запланированных. Всего в округе в 2024 году по программе отремонтируют порядка 3,5 километров дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Пушкино

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