Детские школы искусств откроют прием на новый учебный год в Подмосковье 15 апреля

Запись в детские школы искусств проводится на региональном портале государственных услуг Московской области, а также на портале государственных услуг России. Там же можно изучить перечень программ обучения.

Родителям важно помнить, что необходимо поддерживать увлечения и способности ребенка, выстраивать индивидуальный образовательный путь, который совпадает с выбором детей.

Сейчас в подмосковных школах искусств по программам музыкального и художественного образования занимаются свыше 110 тысяч детей. В регионе работают 175 учреждений дополнительного образования для детей и школьников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти события ко Дню космонавтики, и не только.

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