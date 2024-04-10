Детские школы искусств откроют прием на новый учебный год в Подмосковье 15 апреля
Прием детей в школы искусств по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам стартует в Подмосковье с 15 апреля. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Запись в детские школы искусств проводится на региональном портале государственных услуг Московской области, а также на портале государственных услуг России. Там же можно изучить перечень программ обучения.
Родителям важно помнить, что необходимо поддерживать увлечения и способности ребенка, выстраивать индивидуальный образовательный путь, который совпадает с выбором детей.
Сейчас в подмосковных школах искусств по программам музыкального и художественного образования занимаются свыше 110 тысяч детей. В регионе работают 175 учреждений дополнительного образования для детей и школьников.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти события ко Дню космонавтики, и не только.
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